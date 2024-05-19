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Власть

Министр иностранных дел Пакистана встретится с главой МИД Кыргызстана в Астане

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар встретится с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Астане. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее данным, 19 мая в МИД прошла встреча заместителя министра иностранных дел Авазбека Атаханова с послом Исламской Республики Пакистан в КР Хасаном Али Зайгамом.

Отмечается, что Хасан Али Зайгам выразил признательность кыргызской стороне за оказанное содействие в получении информации об инциденте 18 мая в Бишкеке с участием иностранных студентов, в том числе граждан Пакистана.

Авазбек Атаханов отметил, что этот инцидент исчерпан и ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов КР, в отношении всех причастных лиц ведется расследование.

Стороны договорились организовать встречу главы МИД КР Жээнбека Кулубаева и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Пакистана Мохаммада Исхака Дара в рамках СМИД ШОС, который пройдет 21 мая в Астане.

Кроме этого, сегодня стороны организуют телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств КР и ИРП.

Отметим, ранее Radio Pakistan сообщало, что премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял решение направить министра иностранных дел Мохаммада Исхака Дара в Бишкек.

Но Министерство иностранных дел КР опровергло информацию о визите делегации из Пакистана во главе с министром иностранных дел Мохаммада Исхака Дара и федеральным министром по делам Кашмира Амиром Мукамом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294382/
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