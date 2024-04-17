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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение ребенка в Сокулуке. Как сейчас живет спасенный Егор

В 2022 году Кыргызстан ужаснуло сообщение о том, что в Сокулукскую территориальную больницу попал маленький ребенок (1 год 8 месяцев) с многочисленными телесными поврежденными. У него были ожоги рук и ног, черепно-мозговая травма и трещина черепа, сломан хрящ уха, перелом ноги, смещение шейных позвонков, повреждены нервы на руках и многое другое.

бабушки Егора
Фото бабушки Егора. Егор

Спустя некоторое время милиция задержала жителя Сокулукского района Александра Самаркина, у которого работали родители малыша. Дело возбудили по статье 138 (истязание) УК КР.

Стало известно, что отец Егора Николай задолжал задержанному деньги и отрабатывал у него долг. Мать ребенка сожительствовала с Самаркиным. Последний избивал малыша на глазах родителей. Мать Егора, которая сначала рассказала врачам и милиции, что ребенка избил Самаркин, позже отказалась от  показаний. Затем снова признала их в суде, пояснив, что боялась задержанного. 

После того, как Егор попал в больницу, из России приехала его бабушка — мать Николая. Она ухаживала за внуком в больнице, наняла адвокатов, чтобы наказать Александра Самаркина, лишить родительских прав своего сына и его жену. За развитием событий тогда следили все средства массовой информации.

Сейчас Егору четыре года. Бабушка забрала внука и внучку Веронику в Россию. Они стали гражданами другой страны.

Его бабушка Наталья рассказала 24.kg, что дети ходят в садик. Егор продолжает лечение.

«У Егора ломаются зубы. Это потому, что не было ухода, полноценного питания. Здесь дети получают льготы, потому что находятся на попечении. Родителей лишили прав и назначили алименты. На двоих детей 17 тысяч рублей с каждого родителя, но деньги они не платят. Мне скоро должны выдать постановление о назначении опекуном, до этого опека была добровольной», — рассказывает Наталья.

бабушки Егора
Фото бабушки Егора. Мальчик ходит в садик

По ее словам, мать детей находится в том же городе России, что и они, однако желания увидеться с детьми не изъявила. Вероника за все это время только раз спросила о матери. Егор ее не вспоминает. 

бабушки Егора
Фото бабушки Егора. Егор, Вероника и их бабушка

Александра Самаркина отпустили на свободу. Районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Городской суд оставил решение первой инстанции в силе. Зато Верховный суд отпустил его под пробационный надзор.

«Сейчас адвокат пытается, чтобы дело возобновили за тяжкие телесные повреждения. Потому что к делу не приобщили результаты экспертизы. Сейчас Егор по ночам тяжело дышит, потому что сломана перегородка и нос, видны следы ожогов от сигарет. Он боится спать один, везде ему мерещится какой-то дядя. Обидно, что за такие истязания фактически никто не наказан. Александр Самаркин в СИЗО отсидел всего один год, и то в одиночной камере», — рассказала бабушка Егора. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291440/
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