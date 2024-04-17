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Власть
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Ввести смертную казнь за насилие над несовершеннолетними предлагает депутат

Депутат Шарапаткан Мажитова на заседании Жогорку Кенеша сообщила об участившихся случаях насилия в отношении детей.

«В Кара-Суу пятилетнюю девочку украл и изнасиловал мужчина. Более 100 человек, родственники и близкие, пришли в правоохранительные органы. Они боятся, что насильника не накажут, и не доверяют милиции», — отметила она.

Нардеп предлагает ввести высшую меру наказания за насилие над несовершеннолетними. «В Казахстане приняли «закон Салтанат». Нам тоже надо вводить подобные документы. Количество случаев насилия с каждым годом увеличивается», — добавила Шарапаткан Мажитова.

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Напомним, в РК приняли закон о криминализации домашнего насилия. Поправки в законодательство, предусматривающие криминализацию побоев и прочие меры для защиты детей и женщин от насилия, окрестили в соседней стране как «закон Салтанат» — по имени Салтанат Нукеновой, жены экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, которую он избил до смерти. По документу вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любое проявление насилия в отношении женщин и детей и призванные укрепить институт семьи и усилить безопасность несовершеннолетних.
Ссылка: https://24.kg/vlast/291790/
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