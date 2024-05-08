Депутат просит взять на контроль исполнение законов о защите от насилия

На заседании Жогорку Кенеша депутат Кубанычбек Самаков предложил взять на контроль исполнение законов о защите от насилия.

«Недавно мы узнали о трехлетней девочке, которую избивал, унижал и истязал приемный отец. Он отправил ее ночевать в собачью будку. Нет слов, чтобы описать случившееся, такую жестокость к малолетнему ребенку. Сейчас врачи лечат девочку, государственные органы обещают взять ее под свою защиту и наказать мучителя. А не забудется ли со временем этот вопиющий случай?» — спросил он.

По словам нардепа, если не изменить отношение к насилию в отношении детей, такие новости могут стать обыденностью, вроде регулярных сообщений о ДТП на дорогах.

«Мы каждую неделю принимаем новые законы, поправки или дополнения к действующим. Но принятие документа — это только первый шаг. Пора перенести акценты с количества на качество законов. Пора озаботиться не только принятием, но и их исполнением», — сказал он.

Кубанычбек Самаков отметил: семь лет назад, в 2017 году, Жогорку Кенеш принял Закон «Об охране и защите от домашнего насилия», в котором прописано, на какие государственные органы возложена работа в этой сфере. Расписаны их обязанности и полномочия. Четко сформулированы задачи по предотвращению домашнего насилия.

Депутат предложил заслушать информацию от этих органов об исполнении закона и пригласить в парламент представителей общественных организаций, занимающихся защитой и поддержкой женщин и детей, чтобы выслушать их мнение и предложения.