Кыргызстанка Альбина Жоробаева о том, как работать врачом в Турции

Кыргызстанка Альбина Жоробаева офтальмолог по образованию, окончила медицинский факультет с красным дипломом. В больнице получала всего 2,3 тысячи сомов. Несколько лет назад с мужем они переехали в Стамбул.
Альбина успешно сдала местный экзамен для врачей. Сейчас помогает желающим в получении врачебной лицензии и организует медицинские стажировки в топовых клиниках Турции. В интервью 24.kg она поделилась впечатлениями о жизни и работе в этой стране.
— В 2017 году окончила медфакультет Кыргызско-Российского Славянского университета по направлению «лечебное дело», в том же году поступила в ординатуру КРСУ. До отъезда в Турцию относительно недолго поработала врачом в стационаре. Сейчас живу в Стамбуле, с мужем растим двоих детей.
Выбор Турции был не случайным, мы переехали сюда по работе мужа. Сначала я не знала условия и требования для иностранных врачей, но желание трудиться по специальности было всегда. Потеряла много времени в поисках нужной информации, но в итоге разобралась.
— Ваша мизерная зарплата какую-то роль в вопросе переезда сыграла?
— Я не скрываю, что получала зарплату 2,3 тысячи сомов. Несколько лет назад молодой врач без опыта работы и категории на полной ставке получал около 5 тысяч сомов, я же работала на полставки, поэтому и зарплата была меньше. Думаю, сейчас оклад в 2 раза больше.
Но с учетом инфляции и экономической ситуации во всем мире официальная зарплата врачей в Кыргызстане низкая. Учеба в медицинском требует 8-9 лет, когда ты полностью погружен в процесс получения знаний и зависишь от финансовой помощи близких.
Я отучилась удаленным профессиям, работала маркетологом, а потом уехала в Турцию подтверждать диплом врача.
Хочу отметить, что мы ошибочно возлагаем свое материальное положение на государство, здоровье — на врачей, воспитание детей — на учителей и так далее.
Обязанность государства перед гражданами — выступить гарантом их безопасности, обеспечить защиту прав и свобод как внутри страны, так и на международном поле.
Чувствовать личную ответственность за свою жизнь — моя жизненная позиция.Альбина Жоробаева
— Сложно ли дался переезд? Что помогло адаптироваться?
— Переезд был сложным для меня. Учила турецкий язык с нуля, прожила все этапы адаптации в другой стране: от восторга до отторжения, от кризиса до бикультурализма. Культурный шок был и продолжает быть. Сейчас критически оцениваю положительные и отрицательные стороны, как своей страны, так и Турции.
Поддержка мужа и желание получить профессиональный опыт в Турции помогли адаптироваться быстрее.
— Больше всего — патриотизм местных. Любовь к своей стране и родному языку прививаются с детства, высоко ценятся семейные традиции.
Пока мы в поисках импортных товаров и открыты к разным кухням, здесь предпочитают товары и продукты местного производства, вместо заведений с блюдами других стран предпочитают родную кухню.
Стамбул меня удивил ярким контрастом, где сосуществует роскошная жизнь и неблагополучные и криминальные гетто.
— Сейчас я на стадии подтверждения диплома врача в Турции. Успешно сдала местный экзамен для врачей и готовлюсь к стажировке в государственной больнице.
В связи с рождением второго малыша я в декрете. Однако медицину не оставила. Моя основная деятельность сейчас — обучение врачей из СНГ на своем курсе по получению лицензии врача в Турции.
— Как появилась идея курса?
— После просьб знакомых рассказать подробно о своей подготовке, ведь мне удалось сдать сложный медицинский экзамен с первого раза с маленьким ребенком на руках. Когда готовилась к турецкому экзамену, я выстроила систему усиленной подготовки, благодаря которой можно уложиться за 4-5 месяцев. У большинства же уходят годы подготовки.
Я помогла уже трем докторам из СНГ (Кыргызстана, России и Узбекистана) пройти этап подтверждения диплома врача в Турции максимально легко и за меньший срок.
Преподавательская деятельность мне по душе, а врачей, желающих переехать в Турцию, достаточно.
— Да. Турция всегда привлекала медиков бесплатным и качественным образованием. Я знаю много врачей, кто сюда переехал, подтвердил диплом, учился в резидентуре и получил хорошее медицинское образование. Часть из них остается здесь и продолжает работать, часть уезжает, а некоторые вернулись в Кыргызстан, получив достойное образование.
Радует, что с каждым годом больше выпускников приезжают сюда за качественным медицинским образованием.
— Довольно сложно, требуется серьезная подготовка. В среднем уходит около года и более.
Весь этот путь можно разделить на три этапа:
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подача необходимых документов;
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сдача экзамена на подтверждение диплома иностранного врача. Он проходит на турецком языке дважды в год в городе Анкаре и называется STS (Seviye Tespit Sınavı);
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прохождение стажировки в госбольнице сроком от 24 до 32 недель.
После прохождения этих этапов иностранному доктору выдают лицензию (denklik) для работы врачом общей практики в Турции.
Если врач захочет работать узким специалистом, ему необходимо поступить в резидентуру в Турции и учиться от 3 до 6 лет.
Просто пройти стажировку в Турции недостаточно.
— Нет, для работы узким специалистом придется учиться здесь.
Стоит отдельно отметить, что у нас ординаторам не платят заработную плату, наоборот, 90 процентов из них учатся на контрактной основе. Лишь в единичных случаях, когда есть вакансия и нехватка кадров, ординатор устраивается официально на работу врачом и получает зарплату.
— Какие главные отличия системы здравоохранения Кыргызстана и Турции?
— Во-первых, здесь страховая система работает на высшем уровне. У граждан может быть как страховка от государства (на большинство частных медучреждений не распространяется), так и частная.
Действует система рандеву, на прием к врачу или на диагностические исследования можно попасть по предварительной записи.
Так как нагрузка на врачей в госбольницах большая, поток пациентов огромный, ожидание очереди к врачам узкой специальности может длиться месяцами, поэтому граждане и иностранцы дополнительно оформляют частную страховку и лечатся в частных больницах в комфортных условиях.
Оборудование и оснащение на высшем уровне. Развит медицинский туризм. Граждане из европейских и арабских стран приезжают за качественной и, по сравнению с Европой, доступной медицинской помощью.
Кроме того, положение врачей в социуме всегда высокое. Эта профессия в Турции уважаема и высокооплачиваема.
— Турки уважительно относятся к врачам и учителям. Это две самые престижные профессии в Турции. Но, как и везде, здесь встречаются оскорбления и побои медиков, может, чуть реже, чем у нас. Если происходит подобный инцидент, есть организации наподобие наших профсоюзов, которые выступают в защиту прав врачей.
— Чего вам не хватает вдали от Родины?
— Моих близких людей, семейных посиделок по вечерам, походов в гости и тоев. Скучаю по нашим деликатесам и органическим продуктам.
Ну и как мама хочу отдать детей на дополнительные развивающие секции. В Кыргызстане это доступнее как финансово, так и по расположению к дому/месту жительства.
— Планируете ли вернуться в Кыргызстан?
— Конечно! Мы с мужем любим свою страну, стараемся детей научить кыргызскому и русскому языкам. Но пока молоды, готовы пробовать свои силы за рубежом. Сейчас наш дом — это Турция.