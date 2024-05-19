Кыргызстанка Альбина Жоробаева о том, как работать врачом в Турции

Кыргызстанка Альбина Жоробаева офтальмолог по образованию, окончила медицинский факультет с красным дипломом. В больнице получала всего 2,3 тысячи сомов. Несколько лет назад с мужем они переехали в Стамбул.

Альбина успешно сдала местный экзамен для врачей. Сейчас помогает желающим в получении врачебной лицензии и организует медицинские стажировки в топовых клиниках Турции. В интервью 24.kg она поделилась впечатлениями о жизни и работе в этой стране.

Фото из архива Альбины Жоробаевой

— В 2017 году окончила медфакультет Кыргызско-Российского Славянского университета по направлению «лечебное дело», в том же году поступила в ординатуру КРСУ. До отъезда в Турцию относительно недолго поработала врачом в стационаре. Сейчас живу в Стамбуле, с мужем растим двоих детей.

Выбор Турции был не случайным, мы переехали сюда по работе мужа. Сначала я не знала условия и требования для иностранных врачей, но желание трудиться по специальности было всегда. Потеряла много времени в поисках нужной информации, но в итоге разобралась.

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— Ваша мизерная зарплата какую-то роль в вопросе переезда сыграла?

— Я не скрываю, что получала зарплату 2,3 тысячи сомов. Несколько лет назад молодой врач без опыта работы и категории на полной ставке получал около 5 тысяч сомов, я же работала на полставки, поэтому и зарплата была меньше. Думаю, сейчас оклад в 2 раза больше.

Но с учетом инфляции и экономической ситуации во всем мире официальная зарплата врачей в Кыргызстане низкая. Учеба в медицинском требует 8-9 лет, когда ты полностью погружен в процесс получения знаний и зависишь от финансовой помощи близких.

Первоочередную роль моя зарплата не сыграла при переезде, но это дало мне понять, что надо искать дополнительные варианты заработка.

На официальную зарплату молодого врача прожить сложно. После девяти лет учебы ты не должен думать о финансовом состоянии своей семьи, чтобы полностью посвятить себя медицине, но из-за низких зарплат приходится искать выход из ситуации.

Я отучилась удаленным профессиям, работала маркетологом, а потом уехала в Турцию подтверждать диплом врача.

Хочу отметить, что мы ошибочно возлагаем свое материальное положение на государство, здоровье — на врачей, воспитание детей — на учителей и так далее.

Обязанность государства перед гражданами — выступить гарантом их безопасности, обеспечить защиту прав и свобод как внутри страны, так и на международном поле.

Чувствовать личную ответственность за свою жизнь — моя жизненная позиция. Альбина Жоробаева

— Переезд был сложным для меня. Учила турецкий язык с нуля, прожила все этапы адаптации в другой стране: от восторга до отторжения, от кризиса до бикультурализма. Культурный шок был и продолжает быть. Сейчас критически оцениваю положительные и отрицательные стороны, как своей страны, так и Турции.

Поддержка мужа и желание получить профессиональный опыт в Турции помогли адаптироваться быстрее.

Фото из архива Альбины Жоробаевой

— Больше всего — патриотизм местных. Любовь к своей стране и родному языку прививаются с детства, высоко ценятся семейные традиции.

Воспитание детей немного отличается от нашего — здесь их очень любят, а девочек воспитывают как принцесс, что, по моему мнению, верно.

Пока мы в поисках импортных товаров и открыты к разным кухням, здесь предпочитают товары и продукты местного производства, вместо заведений с блюдами других стран предпочитают родную кухню.

Стамбул меня удивил ярким контрастом, где сосуществует роскошная жизнь и неблагополучные и криминальные гетто.

Фото из архива Альбины Жоробаевой

— Сейчас я на стадии подтверждения диплома врача в Турции. Успешно сдала местный экзамен для врачей и готовлюсь к стажировке в государственной больнице.

В связи с рождением второго малыша я в декрете. Однако медицину не оставила. Моя основная деятельность сейчас — обучение врачей из СНГ на своем курсе по получению лицензии врача в Турции.

— Как появилась идея курса?

— После просьб знакомых рассказать подробно о своей подготовке, ведь мне удалось сдать сложный медицинский экзамен с первого раза с маленьким ребенком на руках. Когда готовилась к турецкому экзамену, я выстроила систему усиленной подготовки, благодаря которой можно уложиться за 4-5 месяцев. У большинства же уходят годы подготовки.

Я помогла уже трем докторам из СНГ (Кыргызстана, России и Узбекистана) пройти этап подтверждения диплома врача в Турции максимально легко и за меньший срок.

Преподавательская деятельность мне по душе, а врачей, желающих переехать в Турцию, достаточно.

— Да. Турция всегда привлекала медиков бесплатным и качественным образованием. Я знаю много врачей, кто сюда переехал, подтвердил диплом, учился в резидентуре и получил хорошее медицинское образование. Часть из них остается здесь и продолжает работать, часть уезжает, а некоторые вернулись в Кыргызстан, получив достойное образование.

Радует, что с каждым годом больше выпускников приезжают сюда за качественным медицинским образованием.

Резидентура здесь бесплатная. Более того, резиденту оплачивают заработную плату за работу и дежурства.

Фото из архива Альбины Жоробаевой — Сложно подтвердить диплом врача?

— Довольно сложно, требуется серьезная подготовка. В среднем уходит около года и более.

Весь этот путь можно разделить на три этапа:

подача необходимых документов;

сдача экзамена на подтверждение диплома иностранного врача. Он проходит на турецком языке дважды в год в городе Анкаре и называется STS (Seviye Tespit Sınavı);

прохождение стажировки в госбольнице сроком от 24 до 32 недель.

После прохождения этих этапов иностранному доктору выдают лицензию (denklik) для работы врачом общей практики в Турции.

Если врач захочет работать узким специалистом, ему необходимо поступить в резидентуру в Турции и учиться от 3 до 6 лет.

Просто пройти стажировку в Турции недостаточно.

Фото из архива Альбины Жоробаевой

— Нет, для работы узким специалистом придется учиться здесь.

Резиденты получают зарплату от $400 до $2 тысяч, это зависит от множества факторов.

Стоит отдельно отметить, что у нас ординаторам не платят заработную плату, наоборот, 90 процентов из них учатся на контрактной основе. Лишь в единичных случаях, когда есть вакансия и нехватка кадров, ординатор устраивается официально на работу врачом и получает зарплату.

— Какие главные отличия системы здравоохранения Кыргызстана и Турции?

— Во-первых, здесь страховая система работает на высшем уровне. У граждан может быть как страховка от государства (на большинство частных медучреждений не распространяется), так и частная.

Действует система рандеву, на прием к врачу или на диагностические исследования можно попасть по предварительной записи.

Так как нагрузка на врачей в госбольницах большая, поток пациентов огромный, ожидание очереди к врачам узкой специальности может длиться месяцами, поэтому граждане и иностранцы дополнительно оформляют частную страховку и лечатся в частных больницах в комфортных условиях.

Оборудование и оснащение на высшем уровне. Развит медицинский туризм. Граждане из европейских и арабских стран приезжают за качественной и, по сравнению с Европой, доступной медицинской помощью.

Кроме того, положение врачей в социуме всегда высокое. Эта профессия в Турции уважаема и высокооплачиваема.

— Турки уважительно относятся к врачам и учителям. Это две самые престижные профессии в Турции. Но, как и везде, здесь встречаются оскорбления и побои медиков, может, чуть реже, чем у нас. Если происходит подобный инцидент, есть организации наподобие наших профсоюзов, которые выступают в защиту прав врачей.

— Чего вам не хватает вдали от Родины?

— Моих близких людей, семейных посиделок по вечерам, походов в гости и тоев. Скучаю по нашим деликатесам и органическим продуктам.

Ну и как мама хочу отдать детей на дополнительные развивающие секции. В Кыргызстане это доступнее как финансово, так и по расположению к дому/месту жительства.

— Планируете ли вернуться в Кыргызстан?

— Конечно! Мы с мужем любим свою страну, стараемся детей научить кыргызскому и русскому языкам. Но пока молоды, готовы пробовать свои силы за рубежом. Сейчас наш дом — это Турция.