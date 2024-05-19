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Общество

В Бишкеке будет дождливо и прохладно. Прогноз на 20-22 мая

В первой половине недели в Бишкеке продолжат лить дожди, температура немного снизится. Такой прогноз дают синоптики.

20 мая в столице временами дождь и гроза. Температура воздуха ночью до +13 градусов, днем — до +21 градуса.

21 мая будет пасмурно, но без осадков. Ночью — до +12 градусов, днем — до +25 градусов.

22 мая в Бишкеке ночью без осадков и до +13 градусов. Днем снова ожидаются дождь и гроза, воздух прогреется до +23 градусов.

23-24 мая сохранится неустойчивая погода, временами возможны дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294197/
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