Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Президент Садыр Жапаров сегодня, 19 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

В тексте поздравления главы государства говорится:

«Дорогие соотечественницы!

Любимые мамы!

Каждый год в третье воскресенье мая в нашей стране с особым волнением отмечается День матери. Пробуждая в сердце каждого человека чувство нежности и доброты, этот светлый праздник напоминает каждому человеку, что нет никого более дороже матери.

Самобытность кыргызского народа, национальные ценности, сложившиеся на протяжении десятков веков, подтверждают величие матери. И сейчас в кыргызском обществе роль женщины-матери оценивается очень высоко — мы проникаемся глубоким почтением к женщине, которая дарит жизнь.

С рождения мы познаем этот мир через вашу колыбельную, ваши любовь и забота не имеют границ, ведь только вы с первых минут появления ребенка способны на самопожертвование и безусловную его поддержку. Наш народ испокон веков знает такую особую природу и великую добродетель матери.

Наше общество уже давно осознало, что фундамент целого государства начинается с крепкой семьи, начинается с женщины-матери, которая оберегает семейный очаг.

Поэтому наш мудрый народ с незапамятных времен, показывая особое уважение к женщине, говорил: «Опорой мира являются матери».

Каждый из нас должен жить, следуя такому закону совести, исходящему от предков.

Сегодня молодежь, претендующая на высокую нравственность и духовность, которая хочет стать образцом для подражания, прежде всего должна обладать большим человеческим качеством глубокого почитания матери!

Уважаемые соотечественники!

Нет более крепких объятий, чем объятия матери, нет более сильных чувств, чем материнская привязанность.

Каким бы ни был человек, где бы он ни находился, материнская любовь всегда зовет ребенка его к материнским объятиям, потому что свет нашей жизни — это мама.

Поэтому я призываю всех вас всегда отдавать дань уважения нашим мамам и их несравненной любви.

Дорогие любимые мамы!

Желаю вам безграничного семейного счастья!

Продолжайте быть нашей опорой жизни, неиссякаемым источником доброты и нежности!

С праздником вас!».