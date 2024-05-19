10:44
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Президент Садыр Жапаров сегодня, 19 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

В тексте поздравления главы государства говорится:

«Дорогие соотечественницы!

Любимые мамы!

Каждый год в третье воскресенье мая в нашей стране с особым волнением отмечается День матери. Пробуждая в сердце каждого человека чувство нежности и доброты, этот светлый праздник напоминает каждому человеку, что нет никого более дороже матери.

Самобытность кыргызского народа, национальные ценности, сложившиеся на протяжении десятков веков, подтверждают величие матери. И сейчас в кыргызском обществе роль женщины-матери оценивается очень высоко — мы проникаемся глубоким почтением к женщине, которая дарит жизнь.

С рождения мы познаем этот мир через вашу колыбельную, ваши любовь и забота не имеют границ, ведь только вы с первых минут появления ребенка способны на самопожертвование и безусловную его поддержку. Наш народ испокон веков знает такую особую природу и великую добродетель матери.

Наше общество уже давно осознало, что фундамент целого государства начинается с крепкой семьи, начинается с женщины-матери, которая оберегает семейный очаг.

Поэтому наш мудрый народ с незапамятных времен, показывая особое уважение к женщине, говорил: «Опорой мира являются матери».

Каждый из нас должен жить, следуя такому закону совести, исходящему от предков.

Сегодня молодежь, претендующая на высокую нравственность и духовность, которая хочет стать образцом для подражания, прежде всего должна обладать большим человеческим качеством глубокого почитания матери!

Уважаемые соотечественники!

Нет более крепких объятий, чем объятия матери, нет более сильных чувств, чем материнская привязанность.

Каким бы ни был человек, где бы он ни находился, материнская любовь всегда зовет ребенка его к материнским объятиям, потому что свет нашей жизни — это мама.

Поэтому я призываю всех вас всегда отдавать дань уважения нашим мамам и их несравненной любви.

Дорогие любимые мамы!

Желаю вам безграничного семейного счастья!

Продолжайте быть нашей опорой жизни, неиссякаемым источником доброты и нежности!

С праздником вас!».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294377/
просмотров: 228
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с праздником
Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев со Светлой Пасхой
Священный месяц Рамазан. Президент поздравил кыргызстанцев с началом поста
Верю, что женские инициативы вдохновят нас. Поздравление президента с 8 Марта
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака
С Днем защитника Отечества кыргызстанцев поздравил президент
Президент поздравил кыргызстанцев с Рождеством Христовым
Эффектное появление на лыжах. Президент поздравил кыргызстанцев с Новым годом
Садыр Жапаров поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником
75-летие Всеобщей декларации прав человека. Президент обратился к кыргызстанцам
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
19 мая, воскресенье
10:31
Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан
09:59
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 19 мая 1961 года
09:00
Неделя-24. Мэр запретил сотрудникам личные машины и закрыл на ремонт часть улиц
08:25
У посольства Кыргызстана в Исламабаде прошли протесты
18 мая, суббота
23:42
Функция, спасающая от случайных ошибок, появилась в WhatsApp
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:46
МИД Пакистана вызвал посла Кыргызстана в Исламабаде