Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты

Кто не хотел бы сбросить лишний вес и стать стройнее к лету, дню рождения, Новому году... Поводов для начала новой жизни красивым и здоровым можно найти много, а вот добиться успехов удается не каждому. Более того, после попытки похудения могут появиться серьезные проблемы.

Перепады настроения, изменения кожи и волос, снижение иммунитета и резкий набор веса — все это может стать следствием ограниченного рациона. О том, чем чреваты диеты, 24.kg рассказал врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Мамираим Джумабаев.

1 Что такое диета? Это определенные правила приема пищи человеком. Чаще, когда мы говорим о диете, подразумеваем «Диету ограничений и исключений».

2 К чему могут привести диеты, в том числе в подростковом возрасте? Диета ограничений, применяемая без должных показаний, приводит к гипо- и авитаминозу, недостатку минералов, белков, что запускает каскад нарушений в организме. Например, снижает работоспособность и иммунитет, нарушает репродуктивную функцию и так далее. У детей и подростков это особо выражено и приводит к отставанию в росте, умственном развитии, нарушению полового созревания и появлению хронических заболеваний.

3 Нужны ли диеты? Люди прибегают к разным способам похудения. Если первые придерживаются интервального голодания, то вторые отказываются от жиров, третьи — от углеводов. Как влияют на здоровье строгие ограничения в питании? Однозначно диета ограничений является не самым лучшим инструментом здорового образа жизни у здоровых людей. Да, есть заболевания (подагра, целиакия, болезни почек и другие), требующие ограничения или исключения определенных продуктов. Но у здоровых людей должно быть полноценное питание с оптимальными составом и калориями в зависимости от возраста, физической активности и профессиональной деятельности.

4 Какие есть риски употребления малого количества калорий? Уменьшение калоража пищи приводит к снижению массы тела, появлению слабости, быстрой утомляемости и перепадам настроения.

5 Какие заболевания могут возникнуть при экстремальных диетах? При них возникают гиповитаминоз, недостаток минералов, что резко снижает иммунитет, увеличивает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, усиливается остеопороз, приводит к появлению новых или к обострению имеющихся хронических заболеваний, например, желчекаменной болезни. Экстремальные диеты серьезно влияют на репродуктивную функцию человека. Чаще всего снижение веса, достигнутое на фоне экстремальных диет, не удается сохранить. После возвращения к обычному рациону отмечается резкий набор веса. При этом изменения кожи, волос, появившиеся морщины, сниженный тонус мышц вряд ли вновь восстановятся.

7 Кому противопоказаны диеты? Детям и подросткам, пожилым людям, беременным и кормящим матерям. Диеты противопоказаны людям, занимающимся физическим трудом, страдающим инфекционными заболеваниями и имеющим проблемы желудочно-кишечного тракта.

8 Есть ли польза от разгрузочных дней? Так называемые разгрузочные диеты на воде или кефире без приема пищи все-таки являются экстремальными, поэтому следует их избегать. Лучший вариант — гипокалорийная диета со снижением калорийности пищи, если в этом есть необходимость (избыточная масса тела, ожирение или переедание).

9 Как питаться правильно? Диета должна быть полноценной, с оптимальным содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Должно быть достаточно жидкости — не менее двух литров в сутки, если нет противопоказаний. Основными продуктами в нашем рационе должна быть растительная пища: овощи и фрукты не менее 400 граммов в сутки и белые виды мяса. Если это возможно, отдавать предпочтение морепродуктам. Следует избегать большого количества быстрых углеводов, излишнего потребления поваренной соли, алкоголя. Гастроэнтерологи рекомендуют полноценную диету с оптимальным содержанием питательных веществ, витаминов и минералов в зависимости от возраста, физической активности и профессии.