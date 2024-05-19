11:57
USD 88.21
EUR 95.66
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Полезные советы

Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты

Кто не хотел бы сбросить лишний вес и стать стройнее к лету, дню рождения, Новому году... Поводов для начала новой жизни красивым и здоровым можно найти много, а вот добиться успехов удается не каждому. Более того, после попытки похудения могут появиться серьезные проблемы.

Перепады настроения, изменения кожи и волос, снижение иммунитета и резкий набор веса — все это может стать следствием ограниченного рациона. О том, чем чреваты диеты, 24.kg рассказал врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Мамираим Джумабаев.

1

Что такое диета?

Это определенные правила приема пищи человеком. Чаще, когда мы говорим о диете, подразумеваем «Диету ограничений и исключений».

2

К чему могут привести диеты, в том числе в подростковом возрасте?

Диета ограничений, применяемая без должных показаний, приводит к гипо- и авитаминозу, недостатку минералов, белков, что запускает каскад нарушений в организме. Например, снижает работоспособность и иммунитет, нарушает репродуктивную функцию и так далее.

У детей и подростков это особо выражено и приводит к отставанию в росте, умственном развитии, нарушению полового созревания и появлению хронических заболеваний.

3

Нужны ли диеты?

Люди прибегают к разным способам похудения. Если первые придерживаются интервального голодания, то вторые отказываются от жиров, третьи — от углеводов. Как влияют на здоровье строгие ограничения в питании?

Однозначно диета ограничений является не самым лучшим инструментом здорового образа жизни у здоровых людей.

Да, есть заболевания (подагра, целиакия, болезни почек и другие), требующие ограничения или исключения определенных продуктов.

Но у здоровых людей должно быть полноценное питание с оптимальными составом и калориями в зависимости от возраста, физической активности и профессиональной деятельности.

4

Какие есть риски употребления малого количества калорий?

Уменьшение калоража пищи приводит к снижению массы тела, появлению слабости, быстрой утомляемости и перепадам настроения.

5

Какие заболевания могут возникнуть при экстремальных диетах?

При них возникают гиповитаминоз, недостаток минералов, что резко снижает иммунитет, увеличивает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, усиливается остеопороз, приводит к появлению новых или к обострению имеющихся хронических заболеваний, например, желчекаменной болезни. Экстремальные диеты серьезно влияют на репродуктивную функцию человека.

Чаще всего снижение веса, достигнутое на фоне экстремальных диет, не удается сохранить. После возвращения к обычному рациону отмечается резкий набор веса.

При этом изменения кожи, волос, появившиеся морщины, сниженный тонус мышц вряд ли вновь восстановятся.

7

Кому противопоказаны диеты?

Детям и подросткам, пожилым людям, беременным и кормящим матерям. Диеты противопоказаны людям, занимающимся физическим трудом, страдающим инфекционными заболеваниями и имеющим проблемы желудочно-кишечного тракта.

8

Есть ли польза от разгрузочных дней?

Так называемые разгрузочные диеты на воде или кефире без приема пищи все-таки являются экстремальными, поэтому следует их избегать.

Лучший вариант — гипокалорийная диета со снижением калорийности пищи, если в этом есть необходимость (избыточная масса тела, ожирение или переедание).

9

Как питаться правильно?

Диета должна быть полноценной, с оптимальным содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Должно быть достаточно жидкости — не менее двух литров в сутки, если нет противопоказаний.

Основными продуктами в нашем рационе должна быть растительная пища: овощи и фрукты не менее 400 граммов в сутки и белые виды мяса. Если это возможно, отдавать предпочтение морепродуктам. Следует избегать большого количества быстрых углеводов, излишнего потребления поваренной соли, алкоголя.

Гастроэнтерологи рекомендуют полноценную диету с оптимальным содержанием питательных веществ, витаминов и минералов в зависимости от возраста, физической активности и профессии.

10

Когда обращаться к гастроэнтерологу?

Если у вас появились постоянные или периодические боли в животе, в том числе ночные и/или связанные с приемом пищи, нарушение аппетита, непереносимость отдельных видов еды, отрыжка кислым или горечью, неприятный запах изо рта, металлический вкус во рту, вздутие живота (метеоризм), периодическая рвота, расстройства стула (хронические запоры или поносы).

Срочно необходимо обратиться к специалисту, если появились периодическая или стойкая постоянная икота, изжога и изменения кожных покровов (желтушность).

При наличии заболеваний кожи, эндокринной системы, нарушения обмена веществ (угревая сыпь, фурункулы, экзема, различные дерматиты, розацеа и другие), избыточного веса, ожирения, сахарного диабета также требуется обязательная консультация гастроэнтеролога.

Кроме того, рекомендуется визит к врачу страдающих хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, неврология, психотерапия и другие) и постоянно принимающих лекарства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293658/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Ничего не делать и похудеть не получится. Секреты борьбы с лишним весом
Интервальное голодание. Семь полезных советов, как не навредить здоровью
Мужчинам и женщинам для долголетия нужен разный рацион питания — исследование
Врач ведет себя неэтично? Можно пожаловаться на горячую линию 113
Чиновникам пора худеть. В Фергане за снижение веса будут платить деньги
Все пахнет луком и тухлятиной. Как бороться с нарушением обоняния после COVID-19
Ученые разработали прибор для похудения, который блокирует челюсти человека
В Бишкеке избили врача Национального госпиталя
Состояние 18-летнего строителя, упавшего с 9-го этажа, остается тяжелым
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке резко поменяется погода&nbsp;&mdash; дожди и&nbsp;грозы. Прогноз на&nbsp;16-19 мая В Бишкеке резко поменяется погода — дожди и грозы. Прогноз на 16-19 мая
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и&nbsp;сели В Кыргызстане ожидаются ливневые дожди и сели
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
В&nbsp;Бишкеке еще по&nbsp;одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения В Бишкеке еще по одному маршруту пустили автобусы вместо бусов. Схема движения
Бизнес
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Абдурахман Муртазалиев просит президента не&nbsp;назначать новые выборы Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
19 мая, воскресенье
11:00
Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты...
10:31
Министр иностранных дел Пакистана посетит Кыргызстан
09:59
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем матери
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 19 мая 1961 года
09:00
Неделя-24. Мэр запретил сотрудникам личные машины и закрыл на ремонт часть улиц
18 мая, суббота
23:42
Функция, спасающая от случайных ошибок, появилась в WhatsApp
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg