Обостряются болезни, возвращается вес. Чем вредны диеты

Кто не хотел бы сбросить лишний вес и стать стройнее к лету, дню рождения, Новому году... Поводов для начала новой жизни красивым и здоровым можно найти много, а вот добиться успехов удается не каждому. Более того, после попытки похудения могут появиться серьезные проблемы.
Перепады настроения, изменения кожи и волос, снижение иммунитета и резкий набор веса — все это может стать следствием ограниченного рациона. О том, чем чреваты диеты, 24.kg рассказал врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Мамираим Джумабаев.
Что такое диета?
Это определенные правила приема пищи человеком. Чаще, когда мы говорим о диете, подразумеваем «Диету ограничений и исключений».
К чему могут привести диеты, в том числе в подростковом возрасте?
Диета ограничений, применяемая без должных показаний, приводит к гипо- и авитаминозу, недостатку минералов, белков, что запускает каскад нарушений в организме. Например, снижает работоспособность и иммунитет, нарушает репродуктивную функцию и так далее.
У детей и подростков это особо выражено и приводит к отставанию в росте, умственном развитии, нарушению полового созревания и появлению хронических заболеваний.
Нужны ли диеты?
Люди прибегают к разным способам похудения. Если первые придерживаются интервального голодания, то вторые отказываются от жиров, третьи — от углеводов. Как влияют на здоровье строгие ограничения в питании?
Да, есть заболевания (подагра, целиакия, болезни почек и другие), требующие ограничения или исключения определенных продуктов.
Но у здоровых людей должно быть полноценное питание с оптимальными составом и калориями в зависимости от возраста, физической активности и профессиональной деятельности.
Какие есть риски употребления малого количества калорий?
Уменьшение калоража пищи приводит к снижению массы тела, появлению слабости, быстрой утомляемости и перепадам настроения.
Какие заболевания могут возникнуть при экстремальных диетах?
При них возникают гиповитаминоз, недостаток минералов, что резко снижает иммунитет, увеличивает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, усиливается остеопороз, приводит к появлению новых или к обострению имеющихся хронических заболеваний, например, желчекаменной болезни. Экстремальные диеты серьезно влияют на репродуктивную функцию человека.
При этом изменения кожи, волос, появившиеся морщины, сниженный тонус мышц вряд ли вновь восстановятся.
Кому противопоказаны диеты?
Детям и подросткам, пожилым людям, беременным и кормящим матерям. Диеты противопоказаны людям, занимающимся физическим трудом, страдающим инфекционными заболеваниями и имеющим проблемы желудочно-кишечного тракта.
Есть ли польза от разгрузочных дней?
Так называемые разгрузочные диеты на воде или кефире без приема пищи все-таки являются экстремальными, поэтому следует их избегать.
Лучший вариант — гипокалорийная диета со снижением калорийности пищи, если в этом есть необходимость (избыточная масса тела, ожирение или переедание).
Как питаться правильно?
Диета должна быть полноценной, с оптимальным содержанием белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Должно быть достаточно жидкости — не менее двух литров в сутки, если нет противопоказаний.
Основными продуктами в нашем рационе должна быть растительная пища: овощи и фрукты не менее 400 граммов в сутки и белые виды мяса. Если это возможно, отдавать предпочтение морепродуктам. Следует избегать большого количества быстрых углеводов, излишнего потребления поваренной соли, алкоголя.
Гастроэнтерологи рекомендуют полноценную диету с оптимальным содержанием питательных веществ, витаминов и минералов в зависимости от возраста, физической активности и профессии.
Когда обращаться к гастроэнтерологу?
Если у вас появились постоянные или периодические боли в животе, в том числе ночные и/или связанные с приемом пищи, нарушение аппетита, непереносимость отдельных видов еды, отрыжка кислым или горечью, неприятный запах изо рта, металлический вкус во рту, вздутие живота (метеоризм), периодическая рвота, расстройства стула (хронические запоры или поносы).
Срочно необходимо обратиться к специалисту, если появились периодическая или стойкая постоянная икота, изжога и изменения кожных покровов (желтушность).
При наличии заболеваний кожи, эндокринной системы, нарушения обмена веществ (угревая сыпь, фурункулы, экзема, различные дерматиты, розацеа и другие), избыточного веса, ожирения, сахарного диабета также требуется обязательная консультация гастроэнтеролога.
Кроме того, рекомендуется визит к врачу страдающих хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, неврология, психотерапия и другие) и постоянно принимающих лекарства.