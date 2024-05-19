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Общество

«Ожившие» герои картин и этноконцерт. Как в Бишкеке прошла Ночь музеев

В Бишкеке состоялась ставшая традиционной Ночь музеев.

Большая часть мероприятий прошла в Национальном историческом и Кыргызском национальном изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Несмотря на дождь, людей в обоих музеях было много. Программу организаторы подготовили масштабную: лекции об искусстве, концерты, среди которых выступления диджеев, струнного квартета Чуйского камерного оркестра и ансамбля народных инструментов, показы фильмов, многочисленные мастер-классы, ярмарка, интересные квесты, конкурсы и многое другое.

Главное — это возможность бесплатно познакомиться с постоянными экспозициями.

В музее ИЗО «ожили» картины, а некоторые посетители пришли в образе художника и героя известных полотен. В Историческом все желающие могли попробовать сябя в игре топ таш, а также стать пилотом вертолета — ненастоящего, конечно, но желающих взять штурвал в руки было немало.

Уже несколько лет 18 мая в музеях много людей. Ежегодная акция - это отличный повод прикоснуться к прекрасному. Жаль, что в остальные 264 дня залы почти пустые.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294379/
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