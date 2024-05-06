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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Убийство Салтанат Нукеновой. Последнее слово Куандыка Бишимбаева в суде

Экс-министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, выступил с последним словом в суде. Об этом сообщил inbusiness.kz.

Во время заседания Куандык Бишимбаев обратился к присяжным и судье и зачитал последнее слово. Он отметил, что осознает серьезность обвинений и тяжесть ситуации, в которой оказался.

«Если вы верите в высшее начало, в Бога, а я верю, то он нас испытывает, хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет. Мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие нравственные ценности. В тот день, я должен сказать, в ту ночь, с 8 на 9 ноября, я этот тест не прошел. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей», — сказал обвиняемый.

Куандык Бишимбаев выразил глубокое сожаление и раскаяние в том, что его действия повлекли за собой смерть Салтанат и принесли страдания ее семье. Он добавил, что никому не желал смерти, в том числе супруге.

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«Я не предполагал такого исхода. Уважаемые присяжные, я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты моего задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня. Я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности. Смерть Салтанат произошла по неумышленным причинам. Не было умышленного причинения смерти. Первая и вторая экспертизы, все они указывают на то, что причиной смерти стала гематома от лопнувшего сосуда в голове. Никак невозможно это умышленно сделать или разорвать этот сосуд. Все органы, кости, череп не повреждены. Никаких проникающих ранений нет», — подчеркнул бывший министр нацэкономики РК.

Он принес извинения своим родителям, родным и друзьям, чья жизнь омрачена из-за этой трагедии, отмечая, что никто другой, кроме него, не должен нести ответственность за произошедшее. И добавил, что понесет любое наказание, которое вынесет суд.

Напомним, экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве своей 31-летней супруги Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. Ему предъявлено две статьи — «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание» УК РК.

Обвиняемым также проходит родственник Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов — директор «Гастроцентра». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 432 «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления» УК РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293290/
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