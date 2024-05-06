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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Ожоги, сломанная нога, укусы: родственники избитой отчимом девочки о случившемся

Родственники со стороны отца трехлетней девочки, которую на протяжении месяца истязал отчим, рассказали корреспонденту 24.kg подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержан отчим. Позже его водворили в СИЗО.

Со слов родного отца девочки Байрама Мамедова, с супругой они разошлись полтора года назад. Долгое время две их дочери жили с ним и были под присмотром бабушки и дедушки. Последний месяц девочки жили с матерью и отчимом в кошаре в одной комнате без условий. Когда они ездили туда навестить девочек, то у младшей трехлетней малышки наблюдали синяки. Тогда мать уверяла, что ребенок часто падает. 29 апреля бабушка попросила родственницу навестить девочек и отвезти гостинцы. Женщина не узнала малышку.

Родственница девочки по отцу Ильмира Мамлидова, которая и забила тревогу, рассказала, что на момент обнаружения трехлетней Наргизы она была в навозе в сарае, в ужасном состоянии, сильно плакала и не могла ходить.

«Я ее даже не узнала. Вся синяя, мокрая, исхудавшая. Увидев меня, ребенок с плачем протянул ко мне руки. Ходить девочка не могла, и я взяла ее на руки. Отчим рядом что-то копал. Я спросила у него, почему ребенок не ходит? На что мужчина мне ответил, что у нее сломана нога. Тогда я сказала, что девочку нужно было везти в больницу. Отчим сказал, что ничего страшного с ней не будет», — рассказала женщина.

Родственница добавила, что посадила Наргизу в машину и начала осматривать ее. Увидев малышку без одежды, Ильмира не сдержала слез: следы от укусов, синяки по всему телу, опухшая нога, следы от ожогов сигаретой. Ничего не сказав мужчине, сразу повезла ребенка в больницу. По словам женщины, матери девочек не было дома.

Сейчас Наргиза под присмотром бабушки находится в Иссык-Атинской территориальной больнице. Ей предстоит несколько операций из-за того, что сломанная ранее нога срослась неправильно. И, конечно, предстоит долгая реабилитация. Отец ребенка Байрам Мамедов намерен забрать у бывшей супруги детей и лишить ее родительских прав.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293276/
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