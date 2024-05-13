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Сюжет: Семейное насилие

Избившего гражданскую супругу мужчину в городе Ош суд заключил под стражу

Избившего гражданскую супругу мужчину в Оше арестовали на трое суток. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе областного суда.

23-летнего У.Р. признали виновным в семейном насилии (статья 70 Кодекса о правонарушениях).

Напомним, 12 мая в соцсетях опубликовали видео, где мужчина ударил девушку по лицу и в живот. Позже милиционеры выяснили, что инцидент произошел 11 мая примерно в 2.00 в районе «Фрунзенского базара». Факт зарегистрировали как семейное насилие, начали следствие.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Мужчина избивает гражданскую жену

По данным УВД южной столицы, на кадрах запечатлен 23-летний местный житель. На допросе он указал, что конфликт возник из-за ревности.

Пострадавшая отказалась писать заявление против гражданского мужа и попросила принять меры против тех, кто распространил видео с ее избиением, обвинив их во вмешательстве в личную жизнь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293863/
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