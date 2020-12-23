Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях

Жители незаконных новостроек могут прописаться в местной администрации для участия в выборах. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам Бакыт Джусупбеков.

По его словам, жители Бишкека и Чуйской области, которые не имеют постоянной регистрации, могут воспользоваться правом прописаться в акимиатах и айыл окмоту.

«Если по разным причинам избиратель не имеет прописки, то у него есть возможность прописаться в местных административных органах. Это касается и жителей незаконных новостроек вокруг столицы», — сказал Бакыт Джусупбеков.

Он уточнил, что жители незаконных жилмассивов могут прописаться в районных администрациях города.