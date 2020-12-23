15:34
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях

Жители незаконных новостроек могут прописаться в местной администрации для участия в выборах. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам Бакыт Джусупбеков.

По его словам, жители Бишкека и Чуйской области, которые не имеют постоянной регистрации, могут воспользоваться правом прописаться в акимиатах и айыл окмоту.

«Если по разным причинам избиратель не имеет прописки, то у него есть возможность прописаться в местных административных органах. Это касается и жителей незаконных новостроек вокруг столицы», — сказал Бакыт Джусупбеков.

Он уточнил, что жители незаконных жилмассивов могут прописаться в районных администрациях города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177726/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Отмена формы № 2. Число избирателей в Бишкеке и Чуйской области сократилось
Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли
В видении Садыра Жапарова только три ветви власти: парламент, президент, кабмин
Выборы президента. Сотрудники МЧС проверяют избирательные участки
Генпрокуратура проверила факт подвоза учителей на встречу с Садыром Жапаровым
В ОсОО «Хуа-Эр» рассказали, когда учредитель стал гражданином Кыргызстана
МВД проверит факт подвоза учителей на агитационную встречу с Садыром Жапаровым
Это не наши ролики. Кандидаты отрицают, что привлекают несовершеннолетних
Госохрана в агитационной кампании Садыра Жапарова. ЦИК проводит разбирательство
Кандидаты в президенты получили устное предупреждение за полученные подарки
Популярные новости
Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на&nbsp;выборы миллион сомов Нарушение закона. Иностранцы дали Садыру Жапарову на выборы миллион сомов
Слукавил. Садыр Жапаров общался с&nbsp;Камчи Кольбаевым не&nbsp;только в&nbsp;СИЗО Слукавил. Садыр Жапаров общался с Камчи Кольбаевым не только в СИЗО
Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову Правозащитники просят генпрокурора вынести предостережение Таланту Мамытову
Выборы-2021. Как разместились кандидаты в&nbsp;президенты в&nbsp;избирательном бюллетене Выборы-2021. Как разместились кандидаты в президенты в избирательном бюллетене
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
15:33
Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека Ибраимова хотят выделить Коррупция и события в Кой-Таше. Дело в отношении Албека...
15:24
Жители незаконных новостроек могут прописаться в местных администрациях
15:15
Новый год без президента. Кто поздравит кыргызстанцев 31 декабря?
15:02
Узбекистан приостанавливает авиасообщение с восемью странами
14:54
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев отказался отвечать на вопросы