Передавать дела об изнасиловании в суды других районов предложил вице-премьер

Уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки расследовала следственная служба МВД. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев.

По его словам, УВД Иссык-Кульской области выразили недоверие при расследовании этого уголовного дела.

«Подозреваемым было предъявлено обвинение, оно было утверждено прокуратурой и направлено в суд. Мы не можем влиять на судебное решение. Следствием были собраны все доказательства, если бы их не было, мы бы дело прекратили», — сказал Эркебек Аширходжаев.

Вице-премьер-министр Максат Мамытканов заявил, что прокуратура обжаловала приговор. По его словам, СМИ начали освещать это дело после вынесения приговора.

«Проблема в недоверии суду. Оправдал районный суд, нам стоит подумать и выработать механизм по предотвращению подобных случаев. Какой смысл передавать в район, заведомо понимая, что там могут вынести аналогичные решения? Возможно, необходимо передавать такие дела в суд других районов, где нет связи с людьми, которые могут повлиять на оправдание», — заметил Максат Мамытканов.

Напомним, что Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна. Прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.