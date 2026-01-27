08:50
Экономика

Товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном достиг $10 миллионов

В 2025 году товарооборот между Кыргызстаном и Азербайджаном достиг $10 миллионов. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР Максат Мамытканов. 

В комитете заслушали отчет проделанной работы по итогам прошлого года.

Депутаты посчитали необходимым усилить защиту прав и интересов граждан Кыргызстана в Азербайджане и Грузии, а также рекомендовали расширять политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

По словам Максата Мамытканова, Бишкек и Баку работают над активизацией деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Нардеп Чолпон Эсенаманова рассказала, что к ней обращаются водители большегрузов с жалобами на необоснованные претензии при транзите через территорию Азербайджана, и попросила дипломата обратить на это внимание.

По итогам обсуждения информацию посла приняли к сведению.
