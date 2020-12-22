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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Кони и туша обезглавленного барана. ЦИК обсудит подарки кандидатам в президенты

Рабочая группа ЦИК рассмотрит подарки кандидатам в президенты. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

Уточняется, что коня подарили не только Садыру Жапарову. Аналогичные подношения получили Аймен Касенов, Абдиль Сегизбаев и Адахан Мадумаров. А Курсану Асанову преподнесли тушу обезглавленного барана.

Член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева напоминает: все, что связано с выборами, должно проходить только через избирательные фонды.

«Если кто-то из граждан хочет оказать поддержку своему кандидату, он может это сделать только в денежной форме в избирательный фонд и сообщить свое имя. Это позволяет обеспечить прозрачность формирования и расходования избирательных фондов и исключить возможные злоупотребления. Я призываю претендентов строго следовать требованиям закона», — сказала она.

Отметим, что в штабе Абдиля Сегизбаева 24.kg факт дарения коня опровергли, назвав эти сведения недостоверными.

Агитационная кампания началась 15 декабря.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177511/
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