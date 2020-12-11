Депутаты хотят протащить скандальный закон о манипулировании информацией

Жогорку Кенеш шестого созыва намерен вернуться к рассмотрению скандального закона о манипулировании информацией. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил нардеп Дастан Бекешев.

Пока все не отошли от назначения референдума, нам заготовили ещё один сюрприз. Решили воскресить закон "О манипулировании информацией". Вопрос № 5. https://t.co/z7HgIry5hu — Дастан Бекешев (@bekeshev) December 11, 2020

По словам парламентария, его коллеги приготовили очередной «сюрприз».

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в стране. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.