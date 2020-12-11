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Власть

Депутаты хотят протащить скандальный закон о манипулировании информацией

Жогорку Кенеш шестого созыва намерен вернуться к рассмотрению скандального закона о манипулировании информацией. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил нардеп Дастан Бекешев.

По словам парламентария, его коллеги приготовили очередной «сюрприз».

Напомним, что 26 июня депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в стране. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176430/
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