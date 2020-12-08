Сообщайте о коррупции. АКС ГКНБ открыла общественную приемную

В рамках борьбы с коррупционными проявлениями и повышения доверия населения к проводимой государством антикоррупционной политике АКС ГКНБ открыла общественную приемную.

Уточняется, что граждане могут обратиться туда по всем вопросам, относящимся к компетенции органов национальной безопасности, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Перерыв с 12.00 до 14.00.

Председатель и соответствующие руководители ГКНБ будут проводить прием ежедневно с 16.00 до 17.00 по предварительной записи, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

Желающие могут обратиться по адресу: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 322, либо по номерам 0312660020, WhatsApp — 0501660020, Telegram — 0501660020, aks.gknb.

А также на адрес электронной почты — aks.gknb@gmail.com.