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Происшествия

В Сокулуке женщина незаконно присвоила и продала более 14 участков

В Чуйской области бывший председатель садоводческого общества «Строитель» села Чон-Жар Т.Дж., 1965 года рождения, в сговоре с должностными лицами оформила на себя и близких родственников более 14 участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

В результате гражданка Т.Дж. и должностные лица от продажи земельных участков получили материальную выгоду в 3 миллиона 439 тысяч сомов.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР.

Подозреваемая Т.Дж. задержана. Она водворена в изолятор временного содержания.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290447/
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