В Сокулуке женщина незаконно присвоила и продала более 14 участков

В Чуйской области бывший председатель садоводческого общества «Строитель» села Чон-Жар Т.Дж., 1965 года рождения, в сговоре с должностными лицами оформила на себя и близких родственников более 14 участков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.
В результате гражданка Т.Дж. и должностные лица от продажи земельных участков получили материальную выгоду в 3 миллиона 439 тысяч сомов.
Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР.
Подозреваемая Т.Дж. задержана. Она водворена в изолятор временного содержания.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других соучастников преступления.