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Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки

Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, на контрольно-пропускном пункте «Кызыл-Кия — автодорожный» отдельные сотрудники Таможенной службы организовали систематическую коррупционную схему по вымогательству денег с частных предпринимателей.

«9 мая задержан старший смены МПТП «Кызыл-Кия — автодорожный» капитан Таможенной службы Ж.М.А. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению отдельных должностных лиц, причастных к коррупционной схеме», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293740/
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