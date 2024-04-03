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Коррупция в Минприроды. Экс-министру Динаре Кутмановой и ее сыну продлили арест

Дело экс-главы Минприроды Динары Кутмановой, ее сына Кемелбека и других рассматривается в суде. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского суда Бишкека.

По ее данным, дело на стадии допроса представителя потерпевшей стороны. Процесс отложен на 9 апреля в 14.00.

В свою очередь обвиняемым Динаре Кутмановой и ее сыну Кемелбеку вчера продлили срок содержания под стражей до 5 июня.

Напомним, экс-министра Динару Кутманову задержали в конце июля 2023 года. Ранее она сообщила 24.kg, что в Стамбуле (Турция) похитили ее сына Кемелбека. По ее словам, требовали в качестве выкупа $600 тысяч. МВД опровергло эту информацию.

22 июля пресс-центр ГКНБ рассказал, что в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ «Фонд развития природы» задержаны заместители и близкий родственник Динары Кутмановой, директор Чуйского регионального управления министерства и предприниматели.

Комментируя дело Динары Кутмановой, президент Садыр Жапаров отметил, что она «разыграла спектакль» с похищением сына и вину экс-чиновницы о присвоении денег будет доказывать следствие. Если не подтвердится, ее оправдают.

В октябре Кемелбека Кутманова задержали в Стамбуле, доставили в Кыргызстан и заключили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290668/
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