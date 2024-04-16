Сотрудники ГУ «Унаа» в Сокулуке незаконно ввозили праворульные машины

В Чуйской области по подозрению в организации коррупционной схемы задержаны должностные лица государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, сотрудники Сокулук-Московского отдела ГУ «Унаа» с апреля по ноябрь 2023 года, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, используя подложные госрегистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств (технические паспорта), организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному ввозу в Кыргызстан праворульных машин. Тем самым они причинили государству ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Установлены подозреваемые. Ими оказались действующий специалист ГУ «Унаа» С.Ж., 1988 года рождения, и граждане А.Р., С.Т., 1974 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Во время обыска домов подозреваемых нашли техпаспорта и государственные номерные знаки, которые признаны по делу вещественными доказательствами. Следствие продолжается.

