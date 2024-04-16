12:57
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Происшествия

Сотрудники ГУ «Унаа» в Сокулуке незаконно ввозили праворульные машины

В Чуйской области по подозрению в организации коррупционной схемы задержаны должностные лица государственного учреждения «Унаа». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, сотрудники Сокулук-Московского отдела ГУ «Унаа» с апреля по ноябрь 2023 года, вступив в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, используя подложные госрегистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств (технические паспорта), организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному ввозу в Кыргызстан праворульных машин. Тем самым они причинили государству ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Установлены подозреваемые. Ими оказались действующий специалист ГУ «Унаа» С.Ж., 1988 года рождения, и граждане А.Р., С.Т., 1974 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Во время обыска домов подозреваемых нашли техпаспорта и государственные номерные знаки, которые признаны по делу вещественными доказательствами. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291621/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан бывший начальник филиала Службы земельных ресурсов
В Ноокене чиновники нанесли ущерб государству на 4,7 миллиона сомов
В Бишкеке госнотариус лишил наследства трех детей-сирот — Генпрокуратура
До конца года многие коррупционеры окажутся за решеткой — Камчыбек Ташиев
Здание в Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в госсобственность
Коррупция в Минприроды. Экс-министру Динаре Кутмановой и ее сыну продлили арест
В Бишкеке судисполнитель сжег вещдоки по уголовному делу на 29,7 миллиона сомов
На чиновников Иссык-Аты завели уголовное дело. Выявлена коррупция с землей
В Сокулуке женщина незаконно присвоила и продала более 14 участков
Борьба с коррупцией в Кыргызстане. 20,4 миллиарда сомов возвращено государству
Популярные новости
У&nbsp;бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4&nbsp;тысячи У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Мигрантов из&nbsp;Пакистана и&nbsp;Бангладеш выдворили из&nbsp;Кыргызстана Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
12:29
Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жогорку Кенеша Увеличить лимит «умных» счетчиков предлагает депутат Жо...
12:28
Границы парка имени Ататюрка. Предложение согласовали с президентом страны
12:25
Границы парка имени Ататюрка. Жителям начали раздавать уведомления
12:14
В жилмассиве «Ак-Орго» в Бишкеке неизвестные выгрузили несколько мешков отходов
12:03
Кыргызстан готов к киберугрозам — зампредседателя ГКНБ