«Будем возвращать имущество, которое коррупционеры последние 30 лет украли у государства и народа», — заявил сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии строительства стадиона в Бишкеке.

По его словам, отныне ни один чиновник, бандит, криминальный авторитет у государства и народа не возьмет ни одну сотку земли.

Глава ГКНБ отметил, что ОПГ в Кыргызстане уже нет и не будет. «С коррупционерами будем разбираться, до конца года многие из них окажутся за решеткой или добровольно передадут имущество государству», — заключил он.