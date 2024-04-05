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Общество

До конца года многие коррупционеры окажутся за решеткой — Камчыбек Ташиев

«Будем возвращать имущество, которое коррупционеры последние 30 лет украли у государства и народа», — заявил сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на открытии строительства стадиона в Бишкеке.

По его словам, отныне ни один чиновник, бандит, криминальный авторитет у государства и народа не возьмет ни одну сотку земли.

Глава ГКНБ отметил, что ОПГ в Кыргызстане уже нет и не будет. «С коррупционерами будем разбираться, до конца года многие из них окажутся за решеткой или добровольно передадут имущество государству», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290923/
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