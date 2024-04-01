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Происшествия

На чиновников Иссык-Аты завели уголовное дело. Выявлена коррупция с землей

Должностных лиц Иссык-Атинского района подозревают в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, прокуратура Иссык-Атинского района Чуйской области проверила соблюдение требований земельного законодательства.

Установлено, что в 2014-2015 годах отдельные должностные и ответственные лица Люксембургского и Новопокровского айыл окмоту, Иссык-Атинского районного госрегистра по предварительному сговору с представителями ОсОО «А.-Т.» и на основании не соответствующего требованиям законодательства судебного акта создали благоприятные условия для незаконного предоставления указанному ОсОО в бессрочное пользование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,9 гектара, расположенного в селах Люксембург и Новопокровка.

В 2021 году должностные лица, вступив в сговор с работниками Иссык-Атинского районного суда и лицами, связанными с членами организованной преступной группы, за незаконное вознаграждение в $75 тысяч изменили целевое назначение части земельного участка, а именно 1,9 гектара сельскохозяйственных земель, на категорию «земли промышленности» и предоставили их в частную собственность ОсОО.

Государству нанесен ущерб в 70 миллионов 559 тысяч сомов.

Земельный участок стоимостью 54 миллиона 417 тысяч сомов возвращен в собственность государства.

Прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР. Расследование дела поручено СО УГКНБ по Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290468/
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