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Задержаны начальник отдела ГУ «Кадастр» и глава ОсОО. Незаконно выдавали земли

По подозрению в коррупции задержаны начальник отдела землеустройства и регистрации ГУ «Кадастр» и директор ОсОО. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в 2022 году гражданка С.А. с целью незаконного обогащения, вступив в предварительный сговор с должностными лицами ГУ «Кадастр» Сокулукского района, открыла ОсОО «Б».

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Они внесли заведомо неверные сведения в Генеральный план земельного участка в 11 гектаров, относящегося к пастбищам, расположенным в контурах № 378, 379, 382 и 383 села Жаны-Жер Сокулукского района. Далее распределили по 4 сотки и продали 102 гражданам под строительство. Государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В качестве подозреваемых задержаны директор ОсОО «Б» С.А., 1966 года рождения, и действующий начальник отдела землеустройства и регистрации ГУ «Кадастр» Сокулукского района А.Т., 1965 года рождения. Они водворены в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293741/
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