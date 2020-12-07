Почему Кыргызстан не станет вторым Туркменистаном, рассказали члены КС

Члены конституционного совещания еще раз пригласили всех желающих принять участие в обсуждении новой редакции Основного закона. Как заявил на брифинге член КС доктор философских наук Нур Саралаев, несмотря на то что обсуждение открытое, оппоненты конституционной реформы на него не приходят.

«Вы прекрасно знаете, кто раньше писал Конституцию и как она принималась. На этот раз пишут представители народа, и наши двери открыты. Почему ура-патриоты не приходят и не принимают участие? Они сеют страх в обществе, что якобы если примут новую редакцию Основного закона, то в Кыргызстане установится диктатура, станем вторым Туркменистаном. Этого не будет, потому что у кыргызского народа есть дух выступить против диктаторства, у нас не было никогда рабской психологии», — сообщил он.

Доктор философских наук заверяет, что по новой редакции Основного закона народ будет не источником власти, а ее носителем. «Как известно, полномочия президента урезаются и некоторые из них передаются парламенту. Да, где-то укрепляются и позиции главы государства. Но тут еще контролирующим органом ветвей власти вводится Народный курултай, можно сказать, что это четвертая ветвь власти», — говорит Нур Саралаев.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.