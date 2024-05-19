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Техноблог

Гигантскую ракету Starship собрали перед новым стартом

SpaceX готовится к четвертому испытательному полету своей ракеты Starship. На этой неделе первую ступень установили на ракету-носитель Super Heavy на стартовой установке на площадке в Южном Техасе.

Илон Маск опубликовал видео и фотографии этой операции, которая выполнена с использованием гигантской пусковой башни Starbase.

Эта ракета высотой 122 метра больше и мощнее, чем любая другая ракета, когда-либо построенная человечеством. Ее сборка последовала за предыдущими испытаниями, проведенными отдельно с Super Heavy и Ship из Flight 4. SpaceX уже запустила двигатели Raptor обоих аппаратов на стартовой установке в ходе обычных и кратких предстартовых испытаний.

Первый старт закончился всего через четыре минуты. Во втором запуске Starship продержался вдвое дольше, а его ступени смогли разделиться. Третий полет длился почти 50 минут и закончился, когда Starship развалился на части при входе в атмосферу Земли.

По словам Илона Маска, четвертый испытательный полет космического корабля SpaceX может состояться уже в июне. Компания ждет разрешения от Федерального управления гражданской авиации США.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294364/
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