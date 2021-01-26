Новая Конституция запрещает чиновникам хранить богатства в банках за границей

В проекте новой редакции Конституции прописан запрет на хранение своих богатств чиновниками в банках, расположенных за границей. Об этом стало известно сегодня во время обсуждения заключительной версии главного документа страны.

Новая норма включена в раздел «Права, свободы и обязанности граждан Кыргызской Республики» статьи 43 и звучит так:

Лицам, занимающим государственные, политические, специальные и административные должности, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами КР.

Депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кыдыралиев, омбудсмен Токон Мамытов и эксперт Нурлан Шерипов выступили против.

По итогам голосования, проведенного председателем конституционного совещания Бекбосуном Борубашовым, норму решили оставить, но ее доработают.

Ранее Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.