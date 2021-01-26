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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая Конституция обязывает государство защищать интересы оппозиции

В проекте новой редакции Конституции государство обязали защищать интересы оппозиции. Об этом 24.kg сообщил член конституционного совещания Турсунбек Акун.

По его словам, в проект Основного закона внесли провокационную статью. Она звучит так: «Граждане имеют право на политическую оппозицию. Государство обязано защищать право граждан на политическую оппозицию».

24.kg
Фото 24.kg . Из проекта новой Конституции

«Мы хотим узнать, кто автор этого изменения. Это очень опасное предложение. Мы сейчас находимся в турбулентном состоянии. У нас трижды произошла революция. В стране и так преобладает оппозиция. Поэтому эту норму необходимо убрать. Она создает предпосылки для дестабилизации ситуации в республике. Потому что завтра выйдут оппозиционеры и начнут требовать защиты своих прав от государства. Это уму непостижимо», — сказал Турсунбек Акун.

Напомним, Турсунбек Акун — бывший омбудсмен страны. По долгу службы он должен был заниматься защитой прав и свобод граждан. До этого назначения причислял себя к активным сторонникам оппонентов власти.

Ранее глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181199/
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