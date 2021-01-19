Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться

Эксперт Шерадил Бактыгулов объяснил 24.kg, почему выборы в парламент могут пройти осенью.

По его словам, если референдум по принятию проекта новой редакции Конституции совместят с местными выборами, которые пройдут в апреле, то депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва не успеют внести поправки в избирательное законодательство.

«ЦИК подведет официальные итоги всенародного голосования не раньше середины мая. Только после этого новая редакции Конституции вступит в силу. Парламенту предстоит в режиме трех чтений принять новый конституционный закон о выборах. Но между тремя чтениями в соответствии с регламентом предусмотрены сроки для рассмотрения — не более 30 дней. То есть вся процедура займет время, как минимум до начала июля. Только потом ЦИК, уже на основе нового документа займется организацией выборного процесса», — сказал Шерадил Бактыгулов.

В нем и будет прописан принцип разделения республики на округа по мажоритарно-пропорциональной системе и в нем же определен порядок выдвижения кандидатов-одномандатников. Если будут персонифицированные списки партий, то это также потребует дополнительных изменений и корректировок.

Он добавил, что провести референдум можно и раньше, к примеру в марте, но только в том случае, если до конца этой недели обновленный вариант Основного закона поступит в Жогорку Кенеш. Но глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов ранее заявлял, что проект еще дорабатывается с учетом мнений и замечаний юристов.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.