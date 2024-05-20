В Бишкеке 20 мая облачно, ночью дожди. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 14 часов 49 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 37 (3-4-й подъезды);

13.00-17.00 — 7-й микрорайон, 1-4, 6;

9.00-17.00 — жилмассивы «Учкун», «Учкун-2» (улицы Жабинова, Огонбаева);

12.00-17.00 — жилмассив «Кайынды» (Карагачевая роща), улица Керамическая;

8.00-17.00 — проспект Чуй, 2;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Лесхозная, Байтика Баатыра, Рысмендиева, Балык-Кумар, Карбоз);

11.00-17.00 — отрезки улиц Великолукской, Кедровой;

9.30-14.30 — отрезки улиц Московской, Суюнбаева;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Гагарина, Араба, Саадак), «Бакай-Ата» (улицы Арашан, Наристе), улица Токтоналиева, 50;

10.00-17.00 — отрезки улицы Лесхозной (заводской поселок);

13.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Ахунбаева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Коммунаров, Рижской, Энтузиастов, Фестивальной, Тифлисской, Республиканской, Победа, Минской, Брянской, Альпийской, Азовской, переулок Сахалинский.

20-23 мая — район, ограниченный ГРС-1, Васильевским трактом, БЧК, улицей Юбилейной, селами Пригородным, Маевкой, улицами Молодая Гвардия, Киргизской, Коллекторной, Саадаева, Новой, переулком Советским, МЧК, жилмассивами «Жениш» и «Алтын-Бешик».

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Азамат Исираилов

Родился 20 мая 1988 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Омуркан Ашанбаева

Родился 20 мая 1991 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Всемирный день метрологии

Фото из интернета. Эталон килограмма

День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже на международной дипломатической конференции знаменитой Метрической конвенции.

В Международном бюро мер и весов, находящемся во Франции (Севре), хранятся эталоны Международной системы единиц — метра, килограмма, единицы ионизирующих изучений, электрического сопротивления. Кроме того, ученые-метрологи ведут различные метрологические исследования, выверяют точность измерений. В настоящее время сохраняется первоначальная цель Метрической конвенции — единство системы измерений во всех странах, подписавших ее.

Всемирный день травматолога

Ежегодно 20 мая отмечается профессиональный праздник — Всемирный день травматолога.

Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы.

Подготовкой врачей-специалистов занимаются кафедры травматологии и ортопедии высших медицинских учебных заведений, а также кафедры военно-полевой хирургии высших военно-медицинских учебных заведений.

Всемирный день пчел

Фото 24.kg. Ярмарка меда в Бишкеке

Международный праздник, отмечаемый 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши (1734-1773).

Проведение дня служит привлечению внимания к огромной роли, которую играют медоносные пчелы при опылении растений и получении меда и других продуктов пчеловодства.

Предложение отмечать День пчел, выдвинутое Словенией, единогласно одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие».

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Кусеин Эсенкожоев

Родился 20 мая 1920 года в селе Ичке-Булун Джети-Огузского района. Первый кыргызстанский писатель-фантаст, детский писатель и поэт.

Написал для детей и юношества ряд фантастических произведений: рассказы «Шарше», «Мальчик-путешественник», «Третий шар», «Сын Родины», «Тайна крылатых».

Первые произведения напечатаны в Казани еще латиницей. В своем произведении 1937-го Кусеин Эсенкожоев описывает полет в космос на аппарате шаровидной формы человека и собаки.

Перевел на кыргызский язык ряд поэтических и прозаических произведений. Член Союза писателей СССР.

Родился литературовед Кадырбек Матиев

Родился 20 мая 1938 года в селе Ак-Тоок Ошской области. Критик, литературовед, кандидат философских наук.

Литературно-критической деятельностью занимается с 1962-го. Первый сборник литературно-критических статей «Турмуш художниктин козу менен» («Жизнь глазами художника») издан в 1970 году.

В 1971-м вышла на русском языке монография «Лирическое в искусстве как эстетическое явление».

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.