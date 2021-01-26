Юристы обвинили конституционное совещание в игнорировании экспертного мнения

Представитель Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков считает, что конституционное совещание не проводило свою работу открыто.

По его словам, не было информации по сути Конституции. Когда эксперты института запрашивали сведения по отдельным статьям и параграфам, то ответа не получили.

«Минюст и конституционное совещание, куда мы неоднократно обращались, нас просто проигнорировали. Не была проведена дискуссия по концепции главного документа страны. Были ли приняты наши замечания и предложения, неизвестно. Сегодня проект Конституции готов и его передают не инициаторам, а Жогорку Кенешу, который не имеет права вносить правки — закон о назначении референдума запрещает это. Поэтому мы и забили тревогу — самый основной документ страны, наш общественный договор, не обсуждается», — сказал Нурбек Сыдыков.

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Он отметил, что в 2010 году была аналогичная ситуация. «Но тогда шли столкновения на юге и у граждан не было возможности обсуждать проект Конституции. Получив заключение Венецианской комиссии, мы пошли на принятие этой редакции. Сегодня мы считаем, что с 20 ноября 2020 года, когда было создано конституционное совещание, и по сегодняшний день времени было достаточно, чтобы обсудить все изменения и дополнения», — добавил он.

Напомним, глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщил, что окончательный проект новой редакции Конституции готов. По его словам, на днях документ будет передан на рассмотрение депутатам Жогорку Кенеша и они обязаны выставить его на общественное обсуждение. Однако группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе депутат Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.