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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Группа «Мыйзам 93» заявляет о незаконности конституционного совещания

Представители инициативной группы «Мыйзам 93» во главе с экс-депутатом Жогорку Кенеша Максатом Кунакуновым заявляют, что конституционное совещание незаконно. Они призывают власти вернуться к редакции Основного закона 1993 года как единственно легитимной.

По словам Максата Кунакунова, это необходимо для достижения общенационального консенсуса.
«Я полагаю, что конституционное совещание «зависло», так как изобретает то, чего не может быть.
Пока ситуация небезнадежная. Но если самодеятельность не остановить, Кыргызстан так и будет оставаться вне правового поля. Сейчас, когда срок полномочий Жогорку Кенеша истек, а конституционное совещание изначально незаконно, исправить положение можно единственным легитимным способом — путем народной законодательной инициативы», — сказал Максат Кунакунов.

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Он добавил, что введение в действие Конституции в редакции от 5 мая 1993 года не ставит под сомнение легитимность президента, правительства, парламента и других органов власти. При этом все руководители должны оставаться на своих постах до истечения срока полномочий. Однако свои функции они будут исполнять, основываясь на положениях первой Конституции независимого Кыргызстана.

Напомним, 10 января в республике прошли досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления. Поскольку президентская модель госустройства получила большинство голосов, страну весной ожидает еще одно всенародное голосование по принятию проекта новой редакции Конституции.

Ссылка: https://24.kg/vlast/181219/
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