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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Судебная власть не готова быть независимой: хочет, чтобы назначал президент

Судебная власть Кыргызстана согласна, чтобы ее представителей назначали президент и парламент. Об этом на брифинге заявил член конституционного совещания Нурлан Исмаилов.

По его словам, члены совещания настроены обеспечить равновесие между ветвями власти.

«Но в то же время нужно определить ответственность всех ветвей властей. Для нас принципальные вопросы — независимость, автомномность парламента и судебной системы. Жогорку Кенеш как высший законодательный орган, самостоятельно принимая законопроекты, должен обеспечить независимость остальных ветвей власти. Нас удивило мнение представителей судебных органов — они заявили, что согласны, чтобы судей назначал президент и утверждал парламент. Этот проект Конституции может и не примут, но наша судебная власть должна стремиться к независимости, к возможности противостоять незаконным решениям президента и парламента», — заявил Нурлан Исмаилов.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174953/
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