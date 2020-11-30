ГКНБ: К коррупции Райымбека Матраимова причастны и другие сотрудники таможни

Установлена причастность сотрудников Таможенной службы к коррупционным схемам экс-замглавы ведомства Райымбека Матраимова. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

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Уточняется, что продолжается работа по возмещению ущерба государству от действий отдельных сотрудников таможенных органов, причастных к коррупции.

«Следствие продолжает процесс получения доказательств, свидетельствующих о систематическом получении денежного вознаграждения отдельной группой бывших и действующих сотрудников таможни за покровительство участников внешнеэкономической деятельности. По результатам следствия общественность будет подробно проинформирована об установленном ущербе и его возмещении со стороны привлеченных к уголовной ответственности лиц», — проинформировали в ГКНБ.

Однако в ведомстве не уточнили, какую сумму на сегодняшний день выплатил Райымбек Матраимов.

По данным Минфина, на 27 ноября 2020 года Райымбек Матраимов перечислил 661,2 миллиона сомов.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ первые 80 миллионов сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен до 30 ноября, то есть сегодня.