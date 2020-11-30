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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Алмамбет Шыкмаматов требует внести в Конституцию статью о запрете цензуры

Конституционное совещание продолжает свою работу. После первой недели обсуждений в секциях, где чаще всего звучали в том числе абсурдные предложения, ученые и эксперты выпустили пар и занялись более предметными консультациями.

Члены конституционного совещания Алмамбет Шыкмаматов и Марат Укушев выступают за то, чтобы в Основном законе отдельной статьей был прописан запрет на цензуру. Они также настаивают на дополнении статьи 33 и будут добиваться, чтобы в ней содержалась следующая норма: в Кыргызской Республике гарантируется свобода массовой информации.

По мнению инициаторов, некоторые пункты статьи 27 должны быть изложены следующим образом:

3. Каждый имеет право знакомиться в органах государственной власти, органах местного самоуправления, учреждениях и организациях со сведениями о себе, не являющимися государственной или иной защищенной законом тайной.

4. Каждому гарантируется судебная защита права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального ущерба, причиненного сбором, хранением и распространением недостоверной информации.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, конституционное совещание обязано сохранить все права и свободы гражданина.

Вместе с Маратом Укушевым они предлагают следующую формулировку статьи 33:

1. Каждый имеет право на свободу мысли, свободу слова и печати, а также на беспрепятственное выражение этих мыслей и убеждений.

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

5. В Кыргызской Республике гарантируется свобода массовой информации.

6. Цензура запрещается.

Авторы подчеркивают, что право на свободу мысли и слова это общемировые ценности, это естественное право любого человека, равно как его право на жизнь, достоинство, неприкосновенность личности и свободу передвижения.

Они также уделили внимание статье 42 Основного закона. По мнению Алмамбета Шыкмаматова и Марата Укушева, отдельные пункты должны быть изложены так:

2. Семья создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста, и заключения между ними брака. Ни один брак не может быть заключен без обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством.

3. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Государство обеспечивает содержание, воспитание, обучение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

5. В Кыргызской Республике молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физическое развитие. 

6. Государство обеспечивает проведение молодежной политики, направленную на создание необходимых условий для образования и занятости молодежи, поддержку молодых семей, свободного участия молодежи в политической, социальной, экономической, культурной и других сферах деятельности.

Статья 44

3. Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище предоставляется государством и органами местного самоуправления бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.

Алмамбет Шыкмаматов отметил, что с коллегой они уделили много внимания правам и свободам гражданина. По их версии, отдельные пункты статьи 49 должны звучать следующим образом:

1. Перечисление в Конституции Кыргызской Республики основных прав и свобод не является исчерпывающим и не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

2. В Кыргызской Республике не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека.

3. Осуществление человеком и гражданином своих прав и свобод не должно нарушать права, свободы и законные интересы других лиц.

5. Ограничения в осуществлении прав и свобод человека и гражданина допускаются Конституцией и законами Кыргызской Республики лишь в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов других лиц, защиты национальной безопасности, общественного порядка, территориальной целостности, защиты конституционного строя, охраны здоровья и нравственности населения. При этом существо конституционных прав и свобод не может быть затронуто.

В статью 51 предлагается включить обязательный пункт:

3. Не допускается принятие законов, ограничивающих свободу слова и печати.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174915/
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