Экономика

Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов

Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава Государственной налоговой службы оценил на уровне 12 процентов. Об этом Алмамбет Шыкмаматов рассказал, выступая в эфире «Биринчи радио».

По его словам, нельзя утверждать, что весь бизнес в стране вышел из тени — на сегодня доля теневого бизнеса в КР составляет около 12 процентов.

Он добавил, что работа по выведению бизнеса из тени продолжается, при этом она не содержит карательных мер.

Напомним, в 2024 году Национальный статистический комитет оценивал объем теневой, неформальной и незаконной экономики на уровне 19,5 процента от ВВП. Самыми проблемными сферами считаются сфера услуг, торговля, ремонт автомобилей, гостинично-ресторанный бизнес и строительство.
