Списание долгов со счета облегчает жизнь налогоплательщиков, считает глава ГНС

Списание налоговой задолженности с банковского счета должников — это помощь им же. Инициативу ГНС поддерживает большинство граждан, остальные хайпуют на теме. Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, 90 процентов кыргызстанцев согласны с вводимыми мерами, а несогласные «просто хайпуют на этой теме».

При этом глава ведомства заметил, что если налогоплательщики, которым таким образом «облегчают жизнь», не нравится, то налоговая служба вернет, как было.

«Мы будем отправлять информацию судебным исполнителям, у этого должника такой-то долг, взыщи с него. Что делает судебный исполнитель? Накладывает арест на машину, дом должника, ему запрещен выезд из страны. Потом бедняжка бежит платить эти 1-5 тысяч сомов, еще и по закону заплатит 20 процентов судебному исполнителю за его работу. Потом будет просить снять арест, и снова начинается беготня с бумагами, и будут ругаться, что государство дурацкое. Мы же хотим ввести облегченный вариант. Некоторые, наоборот, рады. 90 процентов согласны. Могу хоть завтра пойти и отозвать инициативу, пусть бегают и дальше. Пусть их не выпускают из аэропорта даже в случае оплаты на месте — сразу арест снят не будет в любом случае», — порассуждал Алмамбет Шыкмаматов.

Он подчеркнул, что списание долгов не будет проходить моментально.

По словам главы ГНС, никто вот так просто деньги с должника не спишет. Сначала ему придет уведомление, потом ему дадут целый месяц на оспаривание, и только потом начнется процедура списания.

Есть три способа оповещения о задолженности: через смс, письмом по адресу проживания и в электронную бухгалтерию. В течение месяца налогоплательщик может оспорить начисление долгов защитить свои права, вдруг действительно произошла ошибка.