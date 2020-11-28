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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Если пойман с поличным. Члены КС определились, когда депутата могут привлечь

Привлекать к ответственности депутата только в случае, если он пойман с поличным при совершении преступления, предложил на заседании секции «Органы государственной власти» член конституционного совещания Нурлан Шерипов.

Отметим, ранее он же предлагал независимо от вида преступления, совершенного депутатом, включая тяжкие, привлекать их к ответственности только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша.

Некоторые члены конституционного совещания выражали несогласие с озвученным предложением.

После долгих обсуждений члены КС ввели новую формулировку в статью 66 главы второй «Законодательная власть» нового проекта Конституции. Теперь она звучит следующим образом:

Привлечение депутата к уголовной ответственности допускается с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, за исключением случаев, когда парламентарий был застигнут на месте совершения преступления.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174815/
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