Три дня на аккредитацию: частные медвузы Кыргызстана просят пересмотреть сроки

В Кыргызстане по указу президента ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. До 27 апреля вузы должны подать в Минздрав заявки и отчеты по самооценке, а до 1 июня 2026 года — пройти государственную аккредитацию. В Минздраве считают эти сроки приемлемыми, а частные медвузы — предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.

Ректор Бишкекского международного медицинского института (БММИ), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач КР Альфия Самигуллина прокомментировала 24.kg ситуацию.

По ее словам, саму идею усиления государственного контроля и повышения качества медицинского образования БММИ полностью поддерживает.

«Указ президента о необходимости прохождения государственной аккредитации — правильное и своевременное решение. Мы, как и другие вузы, однозначно выступаем за качество образования, за прозрачные требования и объективную оценку деятельности медицинских образовательных организаций», — отмечает Альфия Самигуллина.

Однако основная проблема, по мнению ректора, заключается не в самой аккредитации, а в крайне сжатых сроках ее проведения.

Недостаточность сроков для самооценки

Указ подписан в августе 2025 года, после чего создали межведомственную комиссию, которая провела предварительную проверку вуза по чек-листам. Работа комиссии заняла целый день, выявлены замечания, однако официального заключения вузу по итогам проверки не выдали.

При этом стандарты государственной аккредитации и конкретные требования стали официально известны лишь 21 апреля 2026 года. Министерство здравоохранения направило вузам письмо с требованием в срочном порядке провести самооценку и подать заявку до 27 апреля.

Фактически на проведение самооценки, сбор доказательной базы и подготовку отчета нам дали всего три рабочих дня — с 22 по 24 апреля. Это нереальные сроки. Альфия Самигуллина

Что включает самооценка

Самооценка — это не формальная процедура, а процесс комплексного внутреннего анализа всей деятельности образовательной организации.

Для этого создается рабочая группа, которая собирает сведения по всем направлениям деятельности вуза: образовательный процесс, кадровое обеспечение, научная работа, международная деятельность, материально-техническая база, публикационная активность, внутренняя документация, сертификаты, ссылки на научные публикации, достижения студентов и преподавателей и так далее.

После подготовки проекта отчета материалы рассматриваются на заседании Ученого совета, где проводится обсуждение сильных и слабых сторон, определяются проблемные зоны и принимается коллегиальное решение. Только после утверждения Ученым советом и подписи ректора отчет направляется в аккредитационную комиссию.

«Обычно независимая аккредитационная компания дает на самооценку два-три месяца. Сама процедура аккредитации занимает еще три-четыре месяца. Сейчас же мы вынуждены за три дня подготовить два полноценных отчета — по институциональной и программной аккредитации, каждый объемом около 70 страниц», — поясняет Альфия Самигуллина.

БММИ уже имеет опыт успешного прохождения как национальной, так и международной аккредитации.

В декабре 2025 года институт прошел международную институциональную и программную аккредитацию, а в феврале 2026 года получил соответствующие сертификаты.

Однако, как отмечает руководство вуза, критерии государственной аккредитации существенно отличаются от стандартов международной аккредитации.

«Мы не можем просто взять готовый отчет по международной аккредитации и передать его в Минздрав КР. Это совершенно разные требования, разные критерии анализа и оценки», — отмечает ректор.

Вуз все равно подаст документы

Несмотря на сложившуюся ситуацию, БММИ намерен подать заявку на государственную аккредитацию.

«Мы не отказываемся от прохождения аккредитации. Наоборот, мы полностью поддерживаем указ президента и выбранный курс на повышение качества подготовки медицинских кадров. Но невозможно заранее подготовиться к тому, чего не знаешь. Нам необходимы реальные сроки для качественной самооценки и подготовки отчета», — отмечает Альфия Самигуллина.

По ее словам, в текущих условиях вуз вынужден подавать не полностью проработанный, а фактически «сырой» отчет.

«Уже двое суток коллектив работает без сна. Мы отвечаем на вопросы, собираем документы, но полноценного анализа, обсуждения с коллективом и качественной внутренней экспертизы провести практически невозможно», — говорит она.

Возможные последствия

Это особенно критично, поскольку именно в июне проходят государственные экзамены и выпуск студентов.

Согласно указу президента, образовательные организации, не прошедшие государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года, утрачивают право на набор новых студентов, а также на выдачу дипломов государственного образца.

На сегодня в БММИ обучается около 200 студентов, все они — иностранные граждане, проходящие обучение по пятилетней программе «Лечебное дело».

Институт работает пятый год. В 2026 году ожидается первый полноценный выпуск — около 20-25 выпускников.

Обращение к Минздраву

Руководство БММИ подчеркивает: речь не идет об отказе от аккредитации или несогласии с государственной политикой.

«Аккредитация — это действительно эффективный инструмент повышения качества образования. Она помогает увидеть слабые места, провести внутренний аудит, скорректировать процессы и улучшить работу учреждения. Во всем мире именно аккредитация является механизмом роста качества образования», — отмечает Альфия Самигуллина.

Основная просьба вузов заключается только в одном — предоставить реальные сроки для качественного прохождения процедуры самооценки.

«Даже две недели недостаточно, а тут три рабочих дня. Мы просим не отмены аккредитации, а возможности пройти ее качественно и добросовестно», — подчеркивает Альфия Самигуллина.