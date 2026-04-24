Три дня на аккредитацию: частные медвузы Кыргызстана просят пересмотреть сроки

В Кыргызстане по указу президента ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. До 27 апреля вузы должны подать в Минздрав заявки и отчеты по самооценке, а до 1 июня 2026 года — пройти государственную аккредитацию. В Минздраве считают эти сроки приемлемыми, а частные медвузы — предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.
Ректор Бишкекского международного медицинского института (БММИ), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач КР Альфия Самигуллина прокомментировала 24.kg ситуацию.
«Указ президента о необходимости прохождения государственной аккредитации — правильное и своевременное решение. Мы, как и другие вузы, однозначно выступаем за качество образования, за прозрачные требования и объективную оценку деятельности медицинских образовательных организаций», — отмечает Альфия Самигуллина.
Однако основная проблема, по мнению ректора, заключается не в самой аккредитации, а в крайне сжатых сроках ее проведения.
Недостаточность сроков для самооценкиУказ подписан в августе 2025 года, после чего создали межведомственную комиссию, которая провела предварительную проверку вуза по чек-листам. Работа комиссии заняла целый день, выявлены замечания, однако официального заключения вузу по итогам проверки не выдали.
При этом стандарты государственной аккредитации и конкретные требования стали официально известны лишь 21 апреля 2026 года. Министерство здравоохранения направило вузам письмо с требованием в срочном порядке провести самооценку и подать заявку до 27 апреля.
Фактически на проведение самооценки, сбор доказательной базы и подготовку отчета нам дали всего три рабочих дня — с 22 по 24 апреля. Это нереальные сроки.Альфия Самигуллина
Что включает самооценкаСамооценка — это не формальная процедура, а процесс комплексного внутреннего анализа всей деятельности образовательной организации.
Для этого создается рабочая группа, которая собирает сведения по всем направлениям деятельности вуза: образовательный процесс, кадровое обеспечение, научная работа, международная деятельность, материально-техническая база, публикационная активность, внутренняя документация, сертификаты, ссылки на научные публикации, достижения студентов и преподавателей и так далее.
После подготовки проекта отчета материалы рассматриваются на заседании Ученого совета, где проводится обсуждение сильных и слабых сторон, определяются проблемные зоны и принимается коллегиальное решение. Только после утверждения Ученым советом и подписи ректора отчет направляется в аккредитационную комиссию.
«Обычно независимая аккредитационная компания дает на самооценку два-три месяца. Сама процедура аккредитации занимает еще три-четыре месяца. Сейчас же мы вынуждены за три дня подготовить два полноценных отчета — по институциональной и программной аккредитации, каждый объемом около 70 страниц», — поясняет Альфия Самигуллина.
БММИ уже имеет опыт успешного прохождения как национальной, так и международной аккредитации.
В декабре 2025 года институт прошел международную институциональную и программную аккредитацию, а в феврале 2026 года получил соответствующие сертификаты.
Однако, как отмечает руководство вуза, критерии государственной аккредитации существенно отличаются от стандартов международной аккредитации.
«Мы не можем просто взять готовый отчет по международной аккредитации и передать его в Минздрав КР. Это совершенно разные требования, разные критерии анализа и оценки», — отмечает ректор.
Вуз все равно подаст документыНесмотря на сложившуюся ситуацию, БММИ намерен подать заявку на государственную аккредитацию.
«Мы не отказываемся от прохождения аккредитации. Наоборот, мы полностью поддерживаем указ президента и выбранный курс на повышение качества подготовки медицинских кадров. Но невозможно заранее подготовиться к тому, чего не знаешь. Нам необходимы реальные сроки для качественной самооценки и подготовки отчета», — отмечает Альфия Самигуллина.
По ее словам, в текущих условиях вуз вынужден подавать не полностью проработанный, а фактически «сырой» отчет.
«Уже двое суток коллектив работает без сна. Мы отвечаем на вопросы, собираем документы, но полноценного анализа, обсуждения с коллективом и качественной внутренней экспертизы провести практически невозможно», — говорит она.
Возможные последствияСогласно указу президента, образовательные организации, не прошедшие государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года, утрачивают право на набор новых студентов, а также на выдачу дипломов государственного образца.
На сегодня в БММИ обучается около 200 студентов, все они — иностранные граждане, проходящие обучение по пятилетней программе «Лечебное дело».
Институт работает пятый год. В 2026 году ожидается первый полноценный выпуск — около 20-25 выпускников.
Обращение к МинздравуРуководство БММИ подчеркивает: речь не идет об отказе от аккредитации или несогласии с государственной политикой.
«Аккредитация — это действительно эффективный инструмент повышения качества образования. Она помогает увидеть слабые места, провести внутренний аудит, скорректировать процессы и улучшить работу учреждения. Во всем мире именно аккредитация является механизмом роста качества образования», — отмечает Альфия Самигуллина.
«Даже две недели недостаточно, а тут три рабочих дня. Мы просим не отмены аккредитации, а возможности пройти ее качественно и добросовестно», — подчеркивает Альфия Самигуллина.