Общество

Асфальт вокруг деревьев обернулся штрафом. Подрядчика наказали в Бишкеке

В Бишкеке муниципальная инспекция приняла меры в отношении подрядной организации, заасфальтировавшей территорию вокруг деревьев с нарушением правил благоустройства.

Как сообщили в мэрии, в отношении ОсОО «Лидер Хаус» составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса о правонарушениях.

Ранее подрядчик допустил асфальтирование без обустройства приствольных лунок, что вызвало жалобы горожан.

После вмешательства инспекции нарушение устранили на месте. Приствольные лунки восстановили, территорию вокруг деревьев засыпали черноземом и привели в порядок.

В мэрии напомнили, что при проведении подобных работ подрядные организации обязаны строго соблюдать требования благоустройства и обеспечивать сохранность зеленых насаждений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371827/
