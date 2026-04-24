Энергия джаза: в Бишкеке выступят венгерские звезды Koszika & Péter Sárik Trió

27 апреля в 17.00 в Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории состоится концерт венгерских джазовых исполнителей Koszika & Péter Sárik Trió. Концерт организован посольством Венгрии в Бишкеке.

Совместное творчество Косики и трио Петера Шарика переносит слушателя в особый музыкальный мир, объединяющий Восток и Запад, старину и современность. Гостей концерта ждет вечер музыки, идущей от сердца, яркой и полной импровизаций. Прекрасный голос Косики и искреннее виртуозное исполнение трио Петера Шарика, классическая джазовая школа, очарование народных песен и безграничная энергия — всё это не оставит слушателей равнодушными.

посольства Венгрии в Бишкеке
Фото посольства Венгрии в Бишкеке

Вход свободный.
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из&nbsp;СИЗО
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию
