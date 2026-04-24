Энергия джаза: в Бишкеке выступят венгерские звезды Koszika & Péter Sárik Trió

27 апреля в 17.00 в Большом концертном зале Кыргызской национальной консерватории состоится концерт венгерских джазовых исполнителей Koszika & Péter Sárik Trió. Концерт организован посольством Венгрии в Бишкеке.

Совместное творчество Косики и трио Петера Шарика переносит слушателя в особый музыкальный мир, объединяющий Восток и Запад, старину и современность. Гостей концерта ждет вечер музыки, идущей от сердца, яркой и полной импровизаций. Прекрасный голос Косики и искреннее виртуозное исполнение трио Петера Шарика, классическая джазовая школа, очарование народных песен и безграничная энергия — всё это не оставит слушателей равнодушными.

Фото посольства Венгрии в Бишкеке

Вход свободный.