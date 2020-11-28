Свобода слова под угрозой. Медиаэксперты о преследованиях журналистов

Институт Медиа Полиси распространил экстренное обращение.

В нем говорится, что медиасообщество Кыргызстана выражает свою крайнюю озабоченность новой масштабной угрозой свободе прессы в связи с преследованиями кыргызстанских журналистов и активистов в интернете.

Мы считаем, что такие действия имеют своей целью заглушить альтернативное мнение в стране и серьезно подрывают нашу демократию. Из обращения Института Медиа Полиси

В тексте также говорится, что за последний год все больше журналистов, юристов и правозащитников в Кыргызстане подвергаются массированным онлайн-атакам с угрозами насилия, особенно часты такие нападки в отношении женщин-журналисток.

«Как показывает опыт других стран, эта форма преследования может быть как обычным «хейтерством» (чувство ненависти к какому-либо человеку), так и настоящим нашествием проплаченных «армий троллей», в которых принимают участие аффилированные с политическими и властными структурами онлайн-наемники. Онлайн-угрозы насилием часто могут перерасти в угрозу физической безопасности журналистов. Поэтому онлайн-атаки часто имеют последствия, аналогичные нападениям на улице, и часто сопровождаются ими. Поэтому мы относимся к ним серьезно как к реальной угрозе свободе выражения мнений», — отмечается в обращении.

Медиаэксперты напоминают, что в Кыргызстане в 2019 году причиной онлайн-атак на журналистов были их расследования о коррупции на кыргызской таможне. В сентябре этого года онлайн-нападки на журналистов продолжились — теперь по причине предстоящих парламентских выборов и ввиду критических материалов о партиях и их лидерах.

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Сейчас преследование в сети интернет кыргызстанских журналистов и активистов стало еще более массированным и агрессивным, включая в себя угрозы физического насилия и нападения. По мнению медиапредставителей, теперь причина атак в адрес журналистов — критика новой редакции Конституции или информирование общества о допущенных процедурных нарушениях, касающихся процесса внесения изменений в Конституции.

«В эти дни массированному онлайн-преследованию за критику новой редакции Конституции подверглись журналистка Канышай Мамыркулова, Айзада Касмалиева, Назира Айтбекова, кандидат в президенты Клара Сооронкулова, юрист Сания Токтогазиева и другие. Журналистки и активистки подвергаются личным угрозам, запугиванию, оскорблениям, дискредитации с тем, чтобы они перестали говорить свободно о происходящих в стране событиях и высказывали свое мнение», — подчеркивается в обращении.

Медиаэксперты считают, что отдельные политические деятели играют в преследовании журналистов в Сети побуждающую роль: либо напрямую провоцируя, либо не осуждая такие атаки и тем самым способствуя созданию общей атмосферы безнаказанности.

«В этой связи мы призываем, чтобы политические лидеры не только сами воздерживались от оскорблений в отношении журналистов и иных граждан, законно реализующих свое конституционное право и высказывающих свое мнение, но и публично и безоговорочно осуждали такие онлайн-угрозы и нападения на журналистов и активистов со стороны своих сторонников. Мы считаем, что все политические силы для построения истинно правового государства, соблюдающего общепризнанные принципы прав человека, должны строго следовать требованиям Конституции, нормам международного права и предоставлять возможность всем гражданам беспрепятственно и в рамках уважения прав других лиц выражать свое мнение по поводу политических процессов в стране», — заключают представители медиасообщества.

Правоохранительные органы должны включаться в расследование дел, связанных с онлайн-нападками на журналистов.

Ранее в Бишкеке неизвестные пришли в штаб партии «Ата Мекен» и устроили там скандал. Они требовали, чтобы основатель политобъединения Омурбек Текебаев извинился перед народом. Члены партии обратились в милицию с заявлением.

В социальных сетях пользователей, критикующих поправки в Конституцию, массово оскорбляют тролли и фейковые аккаунты.