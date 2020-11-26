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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционное совещание. Член КС призвала определить статус курултая

На конституционном совещании предложили для начала определить статус курултая. Об этом на пленарном заседании заявила Чолпон Койчуманова.

По ее словам, создается новый высокий орган. «Но я хочу обратиться ко всем членам конституционного совещания. Мы знаем, что такое разделение власти, что такое президент, законодательная и исполнительная власть. Если открыто говорить, мы здесь распределяем полномочия. Но пока мы не определимся с ролью курултая и не определим его юридический статус, каких-либо распределений полномочий быть не может», — сказала член КС.

По ее словам, члены конституционного совещания на сегодня вводят поправки в предлагаемую версию Основного закона.

«Но потом, когда определятся со статусом курултая, мы заново начнем все это пересматривать. Давайте сосредоточимся и в первую очередь придадим юридический статус курултаю: каков он и что с ним делать. Разделение власти исходит оттуда», — резюмировала Чолпон Койчуманова.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174593/
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