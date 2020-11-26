В Конституцию предлагается внести английский как второй официальный язык

Член конституционного совещания Максат Чакиев предлагает закрепить за английским языком статус официального наряду с русским. Об этом он сказал на пленарном заседании.

По его словам, есть много обращений от народа по этому поводу.

«Сейчас у нас русский язык является официальным. Благодаря этому кыргызстанцы взаимодействуют, разговаривают свободно в более 10 странах. Если брать масштабно, то в более чем 100 государствах используют английский язык. Из них есть страны, которые включили в свои законы английский как официальный. Если мы хотим влиться в мир новых технологий, новшеств, мировых процессов, то мы должны внести английский язык в Конституцию как второй официальный», — сказал Максат Чакиев.

Доктор филологических наук Сыртбай Мусаев назвал предложение абсурдным. «Не считаю нужным даже выносить на голосование озвученное предложение. Сама инициатива абсурдна», — заявил он.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.