Редакция новой Конституции. Кто и как может вносить предложения

Руководитель отдела информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов разъяснил 24.kg порядок внесения предложений в проект новой Конституции.

По его словам, граждане могут вносить свои предложения письменно. «Если они имеют конкретные предложения и хотят поучаствовать в работе конституционного совещания, то в зависимости от тематики вопроса их распределяют в секции. На секции с участием гражданина, внесшего инициативу, проводится обсуждение», — отметил Нургазы Анаркулов.

Напомним, ранее глава КС Бекбосун Борубашов заявил, что он приглашает к открытому диалогу по изменениям в Основной закон критиков новой редакции — экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву, депутатов парламента Омурбека Текебаева, Каныбека Иманалиева, Дастана Бекешева, юриста Санию Токтогазиеву и остальных.

Он добавил, что включить их в состав совещания сам по своей иницитиве и желанию не может. Это прерогатива и. о. главы государства.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.