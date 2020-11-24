В Бишкеке проходит очередное конституционное совещание.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Эдиль Байсалов предлагает изменить в Конституции понятие «особо тяжкое преступление» в отношении узурпации власти.

По его словам, в редакции Основного закона 1993 года есть пункт «тягчайшее» преступление.

«Узурпация власти ранее называлось «тягчайшим преступлением». Это не текст Уголовного кодекса, а текст Конституции. Сейчас же появилось «особо тяжкое преступление». Сразу это понятие потеряло смысл. Я предлагаю вернуться к тексту 1993 года и заменить это слово», — сказал Эдиль Байсалов.

Декан юридического факультета КНУ Кынатбек Сманалиев возразил этому предложению. По его словам, суд будет признавать виновным человека руководствуясь УК, но он будет противоречить нормам Конституции.

Новый проект Конституции вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.