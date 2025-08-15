18:30
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и постоянный координатор ООН в Кыргызстане Антье Граве приняли участие в совместной экспедиции на Тянь-Шаньскую высокогорную физико-географическую станцию Национальной академии наук.

Как отметили в пресс-службе кабмина, в ходе экспедиции участники ознакомились с результатами многолетних научных наблюдений, проведенных кыргызскими учеными, и обсудили меры по защите водных ресурсов, сохранению богатого биоразнообразия КР и укреплению мер по адаптации к изменению климата в условиях стремительно нарастающих вызовов.

В зоне мониторинга станции, которая десятилетиями ведет гляциологические, метеорологические и гидрологические наблюдения, находится и Кара-Баткакский ледник.


Постоянный координатор ООН Антье Граве отметила необходимость увеличения климатического финансирования и защиты экосистем.

«Исследования ледника Кара-Баткак важны не только для Кыргызстана — они находят отклик по всему миру. Эти научные знания укрепляют стратегии стран и поддерживают глобальную борьбу с климатическим кризисом. Сохраняя ледники, мы сохраняем жизнь — биоразнообразие, чистую воду и экосистемы, питающие сообщества. Поэтому климатическое финансирование должно достигать горных государств, таких как Кыргызстан, чтобы приумножать усилия по адаптации, оберегать природу и гарантировать водное будущее для миллионов», — сказала она. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339836/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Пакистане нашли тело мужчины, пропавшего 28 лет назад
Ледник Северный Иныльчек утопает в тоннах мусора
«Бала Береке»: какие выплаты планируются при рождении детей, напомнил Байсалов
Эдиль Байсалов осмотрел ряд социальных объектов в Джалал-Абадской области
Французские документалисты сняли фильм о тающих ледниках на станции Адыгене
Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области
Гидролог Гулбара Оморова: ледники верхней Ала-Арчи стремительно теряют массу
Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов
Эдиль Байсалов: В КР каждый четвертый житель живет за чертой бедности
Кыргызстан и Якутия укрепляют культурно-гуманитарные связи
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Транспортный коллапс в&nbsp;Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
15 августа, пятница
18:30
16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет 16 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак
18:07
Встреча на Аляске. В команде Дональда Трампа скорректировали состав делегации
17:50
Борьба с ОПГ. Профилактические мероприятия проведены еще в трех областях
17:44
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»