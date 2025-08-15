Зампред кабмина и координатор ООН совершили экспедицию на ледник Кара-Баткак

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов и постоянный координатор ООН в Кыргызстане Антье Граве приняли участие в совместной экспедиции на Тянь-Шаньскую высокогорную физико-географическую станцию Национальной академии наук.

Как отметили в пресс-службе кабмина, в ходе экспедиции участники ознакомились с результатами многолетних научных наблюдений, проведенных кыргызскими учеными, и обсудили меры по защите водных ресурсов, сохранению богатого биоразнообразия КР и укреплению мер по адаптации к изменению климата в условиях стремительно нарастающих вызовов.

В зоне мониторинга станции, которая десятилетиями ведет гляциологические, метеорологические и гидрологические наблюдения, находится и Кара-Баткакский ледник.





Постоянный координатор ООН Антье Граве отметила необходимость увеличения климатического финансирования и защиты экосистем.

«Исследования ледника Кара-Баткак важны не только для Кыргызстана — они находят отклик по всему миру. Эти научные знания укрепляют стратегии стран и поддерживают глобальную борьбу с климатическим кризисом. Сохраняя ледники, мы сохраняем жизнь — биоразнообразие, чистую воду и экосистемы, питающие сообщества. Поэтому климатическое финансирование должно достигать горных государств, таких как Кыргызстан, чтобы приумножать усилия по адаптации, оберегать природу и гарантировать водное будущее для миллионов», — сказала она.