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Общество

Эдиль Байсалов: В КР каждый четвертый житель живет за чертой бедности

В Бишкеке проходит республиканское совещание по вопросам сокращения бедности и усиления социальной мобилизации. С вступительным обращением к участникам мероприятия выступил заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что борьба с бедностью является безусловным приоритетом государственной политики и общенациональной задачей. По его словам, каждый четвертый житель страны в настоящее время живет за чертой бедности, и это требует решительных и скоординированных действий со стороны всех государственных институтов и общества в целом.

«Мы не можем оставить никого позади. Экономический рост Кыргызстана должен приносить ощутимые результаты для всех граждан — независимо от места проживания и социального положения. Каждый ребенок, каждая семья должны иметь доступ к базовым возможностям и достойному будущему», — заявил Эдиль Байсалов.

 В рамках совещания рассмотрены приоритетные направления государственной политики в сфере снижения уровня бедности.

Особое внимание уделено развитию человеческого капитала, включая повышение качества образования (особенно в сельской местности), расширение охвата дошкольным воспитанием, развитие профессионального и технического образования, укрепление системы здравоохранения, а также защиту прав и возможностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Государство также сосредоточит усилия на создании устойчивых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии региональной экономики, стимулировании инвестиций в переработку и агропромышленный комплекс, а также расширении программ занятости — в первую очередь для молодежи и женщин.

Совершенствование системы социальной поддержки предусматривает адресную помощь уязвимым домохозяйствам, цифровизацию механизмов учета и мониторинга, сокращение неэффективных расходов и расширение программ экстренного реагирования в кризисных ситуациях.

Отдельным направлением обозначена активизация социальной мобилизации — через поддержку гражданских инициатив, участие местных сообществ в реализации программ и обеспечение прозрачности на всех этапах их исполнения.

Кыргызская Республика намерена мобилизовать внутренние ресурсы и привлечь международную поддержку для реализации Национальной программы развития до 2030 года. Как отметил Эдиль Байсалов, каждое реформаторское решение должно быть направлено на снижение социального неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан страны.

В работе совещания принимают участие представители министерств и ведомств, местных органов власти, международных и донорских организаций, научных кругов и институтов гражданского общества. Мероприятие проходит в гибридном формате с подключением всех регионов республики посредством видеоконференцсвязи. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335919/
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