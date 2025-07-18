Эдиль Байсалов проверил соцобъекты Джумгальского района Нарынской области

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочего визита в Нарынскую область посетил ряд социальных объектов Джумгальского района. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По их данным, зампред ознакомился с ходом строительства детского сада на 120 мест в селе Байзак. Осмотрев объект, Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества строительных работ, отметив, что дошкольное образование и создание доступной инфраструктуры для детей — важный компонент долгосрочного развития регионов.

Также Эдиль Байсалов посетил учреждение семейного типа «Нур-Булак», где оказывают поддержку детям, оставшимся без попечения родителей.

В дополнение к этому зампред посетил здание Жумгальского музыкально-драматического театра имени К.Акиева и проинспектировал текущее состояние районного центра общей врачебной практики. Он подчеркнул, что учреждения культуры и здравоохранения являются важными для благополучия жителей и должны оставаться в приоритете государственной политики.

«Развитие социальной инфраструктуры в регионах — один из приоритетов государственной политики. Условия в сферах образования, здравоохранения, культуры и поддержки детей должны соответствовать единым стандартам по всей стране, вне зависимости от удаленности населенных пунктов», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

Отмечается, что по итогам поездки был дан ряд поручений местным органам власти и профильным министерствам.